Гройсман закликав Раду забезпечити підтримку українському автопрому

Голова уряду зазначив, що навіть зараз в Україні є підприємства, які можуть виробляти якісні автомобілі.

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман закликав парламент спільно розробити законодавство щодо стимулювання автовиробництва всередині України.

Читайте такожВ Україні скоротилося виробництво автотранспорту

Про це глава уряду сказав, виступаючи у Верховній Раді.

"Давайте розробимо національне законодавство стимулювання автовиробництва всередині країни. Давайте дамо ідеальні умови, щоб світові автовиробники приходили до України. Це вимагає нашого спільного рішення, і я повністю готовий сприяти", - заявив він.

Прем'єр зазначив, що навіть зараз в Україні є підприємства, які можуть виробляти якісні автомобілі.

"До речі, зараз у нас є "Єврокар" - прекрасне підприємство, яке може виробляти авто. Сьогодні є домовленості з "УкрАВТО", щодо того, що можливе розміщення додаткового виробництва автомобілів. Я буду мати зустрічі найближчим часом. Правда, це далека перспектива", - сказав Гройсман.

Як повідомляв УНІАН, за даними асоціації "Укравтопром", виробництво автотранспортних засобів в Україні в травні 2018 року, порівняно з аналогічним періодом 10-річної давності, знизилося в 90 разів - до 442 одиниць.

Найбільшими виробниками легкових автомобілів і автобусів в Україні є корпорація "УкрАВТО" (Запорізький автомобілебудівний завод), корпорація "Богдан", "Єврокар", корпорація "Еталон" (Чернігівський і Бориспільський автозаводи).