Україна може розпочати виготовлення ракет до комплексів "Бук"

Крім того, українські підприємства активно опановують ремонт старої "буківської" ракети 9М38М1.

Україна закупила необхідне закордонне обладнання для налагодження замкненого циклу виробництва ракет «буківського» калібру та перспективного українського ЗРК середньої дальності.

Про це повідомляє "Народна армія". Зазначається, що процес від розробки до сходження ракет із конвеєра все одно займе певний час.

Сьогодні на озброєнні ЗРВ стоянь зенітні ракетні комплекси «Бук-М1» і зенітні ракетні системи С-300 різних модифікацій. Озброєння ненове, але його стан контролюють фахівці-ремонтники, а конструктори постійно працюють над модернізацією. Крім того, українські підприємства активно опановують ремонт старої «буківської» ракети 9М38М1. Особлива увага — двигунам і твердому ракетному паливу, якість і кондиція яких впливають на розгін, швидкість і дальність ураження цілі.

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"Науково-виробниче об’єднання «Павлоградський хімічний завод» розробило нове сумішеве тверде ракетне паливо з поліпшеними характеристиками, випробування якого вже триває. Очікують, що завдяки новим порохам і деяким змінам у програмному забезпеченні ракети її швидкість і дальність польоту суттєво збільшаться. Якщо ракетники будуть задоволені «поведінкою» ЗКР під час випробних пусків, то одразу після їхнього закінчення розпочнеться «перезаправлення» відремонтованих ракет. Згодом ці порохи використовуватимуть для нових перспективних розробок ЗКР", - йдеться у повідомленні.

Як відомо, багатофункціональний високомобільний зенітний ракетний комплекс (ЗРК) середньої дальності “Бук” (остання модернізація ЗРК “Бук-М1-2”) призначений для знищення літаків стратегічної і тактичної авіації, крилатих ракет, вертольотів та інших повітряних об’єктів (Залежить від модернізації). Зенітний ракетний комплекс може застосовуватися для протиповітряної оборони військ, військових об’єктів, важливих адміністративно-промислових та інших територій (центрів) при масованому застосуванні засобів повітряного нападу, а також може бути модулем тактичної ПРО.

Раніше повідомлялося, що українські військові отримали модернізований літак-лабораторію Ан-26.