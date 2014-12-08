Італія заморозила свою участь у спільному з Росією проекті будівництва підводного човна

Проект спільного російсько-італійського будівництва малого дизель-електричного підводного човна S-1000 заморожений, але не ліквідован, повідомив в інтерв'ю РІА Новини заступник гендиректора з зовнішньоекономічної діяльності та військово-технічного співробітництва ЦКБ МТ "Рубін" Андрій Баранов.

Захід ввів санкції проти Росії на тлі анексії Криму і військової агресії на сході України. Вони торкнулися не тільки конкретних політиків і громадських діячів, але й основних секторів економіки РФ - енергетичного, фінансового і оборонного.

"Проект зараз заморожено з політичних причин. Але в приватному порядку з Fincantieri ми продовжуємо контактувати, канцелярський процес триває, чекаємо нормалізації ситуації", - сказав Баранов.

Читайте такожУ Держдумі заявили про початок нової «холодної війни» між РФ і СШАСпіврозмовник агентства наголосив, що проект не ліквідований: "Проект нікуди не дінеться, сторони готові відновити діалог. І я думаю, це стосується широкого кола співробітництва Росії з європейськими країнами".

Він нагадав, що був розроблений концептуальний проект, складений бізнес-план, тобто, по суті, підготовлено комерційну пропозицію для потенційного замовника.

За його словами, цей човен пропонується тим країнам, які потенційно зацікавлені в закупівлі недорогого, компактного, досить простого в експлуатації підводного човна. Але в цьому році процес застопорився.

"У нас була запланована робоча група у березні, але, на жаль, вона зараз відкладена на невизначений термін. Зараз, за планом, мала б відбутися російсько-італійська комісія з ВТС, але поки немає підтвердження і планів щодо її проведення", - сказав Баранов.

Неатомний підводний човен S-1000 розрахован на експлуатацію в тропічних умовах, серед островів, головним чином на мілководді. Базовий проект підводного човна реалізований з використанням серійного італійського, російського та європейського обладнання і не оснащений ракетною зброєю і анаеробною установкою (додаткові опції).