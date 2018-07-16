Україна наростила видобуток нафти, але скоротила видобуток вугілля

Зростання видобутку відбулося за рахунок збільшення обсягів роботи приватних нафтовидобувних компаній.

Україна в січні-червні 2018 року, порівняно з аналогічним періодом 2017 року, збільшила видобуток нафти і газового конденсату на 0,1% - до 1,098 мільйона тонн.

Читайте такожУкраїна починає чергові пошуки нафти та газу у Чорному морі

Про це повідомляє прес-служба Міністерства енергетики та вугільної промисловості.

Також повідомляється, що видобуток цих вуглеводнів Національною акціонерною компанією "Нафтогаз України" та її дочірніми структурами за звітний період скоротилася на 1,8% - до 961,4 тисячі тонн.

При цьому приватні нафтовидобувні компанії України збільшили обсяг видобутку на 15,7% - до 137 тисяч тонн.

Разом з тим видобуток енергетичного та коксівного вугілля в Україні в січні-червні 2018 року скоротився на 0,1% порівняно з аналогічним періодом минулого року – до 16,5 мільйона тонн, повідомила прес-служба Міністерства енергетики та вугільної промисловості.

Згідно з повідомленням, видобуток енергетичного вугілля в Україні за січень-червень збільшився на 2,3% порівняно з аналогическим періодом 2017 року - до 13,29 мільйона тонн.

Держшахти за звітний період видобули 2,16 мільйона тонн вугілля, що на 8,8% менше, ніж за аналогічний період 2017 року.

Як повідомляв УНІАН, видобуток нафти в Україні в 2017 році скоротився порівняно з 2016 роком на 4,2% – до 2,098 мільйона тонн.

При цьому видобуток енергетичного та коксівного вугілля в Україні у 2017 році скоротився на 14,6% порівняно з 2016 роком – до 34,916 мільйона тонн.

На сьогоднішній день Україна через бойові дії на сході країни і блокади вантажообігу з непідконтрольними територіями відчуває значний дефіцит вугілля, в першу чергу енергетичного (антрациту), видобуток якого сконцентрований в Донецькій і Луганській областях, районах, підконтрольних бойовикам.