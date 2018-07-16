Турчинов назвав пріоритет української "оборонки"

Під час візиту на завод "ВІЗАР"секретар РНБО обговорив з керівництвом "Укроборонпрому" нові завдання і пріоритети національної ракетної програми.

Розробка нових зразків ракетної зброї є одним з головних пріоритетів для вітчизняного оборонно-промислового комплексу.

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Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов під час візиту на ДП "Жулянський машинобудівний завод "ВІЗАР", що входить до складу держконцерну "Укроборонпром", передає прес-служба РНБО.

"РНБО ставить перед ОПК завдання по створенню нових перспективних ракетних систем. Мова йде насамперед про ракети, які будуть забезпечувати надійну протиповітряну оборону нашої країни, і це пріоритет, над яким буде працювати ДП "ВІЗАР" та інші провідні оборонні підприємства України", - цитує Турчинова прес-служба РНБО.

Під час візиту керівництво заводу продемонструвало секретарю Ради нацбезпеки нове сучасне обладнання, яке було придбано та встановлено в рамках програми переоснащення українських підприємств ОПК новою технікою.

"Програма технологічного переоснащення підприємств ОПК активно реалізується поточного року, і, що важливо, нові сучасні верстати були закуплені заводом за прямими контрактами на виконання рішення РНБО щодо лібералізації зовнішньоекономічної діяльності оборонно-промислового комплексу", - заявив Турчинов.

Як сказано у повідомленні, також на підприємстві відбулася нарада за участю керівництва та конструкторів держконцерну "Укроборонпром", під час якого обговорювалися нові завдання і пріоритети національної ракетної програми.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці квітня після завершальних випробувань ракетного комплексу "Вільха" президент України Петро Порошенко поставив завдання почати його серійне виробництво в 2018 році.

Наприкінці червня президент Порошенко своїм указом ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України з лібералізації зовнішньоекономічної діяльності для вітчизняних компаній оборонно-промислового комплексу. Дане рішення РНБО дозволяє всім виробникам військової техніки та зброї незалежно від форми власності експортувати власну продукцію без посередництва державних спеціалізованих компаній.