Харків може залишитись без води вже цього тижня – Асоціація водоканалів

Зазначаэться, що єдиний виробник необхідної сировини "ДніпроАзот" зупинився на технологічні ремонті роботи близько двох місяців тому, а потім просто не вийшов на виробництво.

Харків може лишитися без води вже в цю суботу. Миколаїв, Кривий Ріг, Житомир можуть залишитись без очищеної питної води в серпні.

Про це розповіла віце-президент Української асоціації водоканалів Ольга Бабій в ефірі Громадського радіо.

"Така ситуація по всіх містах, це просто питання часу. В якихось містах запасів хлору на 17 днів, в якихось — 20", - відзначила вона.

За її словами, єдиний виробник необхідної сировини "ДніпроАзот" зупинився на технологічні ремонті роботи близько двох місяців тому, а потім просто не вийшов на виробництво.

"ДніпроАзот" — це та компанія, яка виробляла і добрива, і соляну кислоту, і хлор, тому вони зупинили виробництво (через підвищення ціни на газ – ЕП), скільки основний їхній продукт – це добрива. Тепер, щоб запустити виробництво хлору, всі виробничі та адміністративні витрати їм доведеться покласти на виробництво хлору. Відповідно, через це хлор має здорожчати в три рази. Якщо середньо ринкова ціна однієї тони рідкого хлору була 17-20 тисяч гривень, то зараз вона буде йти в розрізі від 42 до 56 тисяч гривень в залежності від логістики", - зазначила Бабій.

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"ДніпроАзот" звернувся до Антимонопольного комітету з проханням надати йому дозвіл на таку ціну, але у зв’язку з тим, що вони не є визнаним монополістом де-юре, (але де-факто є), це не так просто. Антимонопольний комітет має розглянути заяву "ДніпроАзот" і дати на неї висновок. Буде він позитивний чи негативний, ми поки не знаємо", - додала вона.

За словами Бабій, на випадок якщо "ДніпроАзот" не буде у вівторок запущено в роботу, водоканали шукають альтернативний імпорт.

"Вже прийшли певні поставки з Румунії, ми ведемо перемовини з Польщею, Братислава підтвердила нам можливість відвантаження. Тобто ми шукаємо альтернативу, щоб найближчі два тижні перерозподілити свої внутрішні залишки хлору між нашими компаніями, позичити один одному, а потім перейти на імпорт", - відзначила вона.

Крім того, через нестачу хлору в Україні призупиняють своє виробництво такі великі компанії як Coca Cola, Pepsi Cola, Carlsberg та інші відомі підприємства, які виготовляють напої.