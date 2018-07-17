У «Дніпроазоті» розповіли, чому змушені призупинити виробництво хлору

На підприємстві заявили, що у зв’язку із значним подорожчанням енергоресурсів, зокрема, природного газу, виробництво аміаку та карбаміду на заводі стало економічно невигідним.

Одне з ключових підприємств хімічної галузі в Україні АТ «Дніпроазот» заявило, що у зв’язку із значним подорожчанням енергоресурсів, зокрема, природного газу, виробництво аміаку та карбаміду на заводі стало економічно невигідним, підприємство було зупинено повністю. В тому числі, зупинила свою роботу хлорна група цехів, обсяг виробництва якої становить лише 10% від загального об'єму.

Про це повідомила прес-служба заводу.

«Обладнання з виробництва хлору знаходиться в робочому стані та готове до застосування та відновлення виробництва у будь-який момент.

З метою забезпечення належного постачання хлору для всіх водоканалів країни, недопущення ущемлення прав громадян й інших споживачів в отриманні питної води, а також для запобігання виникненню надзвичайних ситуацій через дефіцит хлору на ринку України, АТ «Дніпроазот» готове відновити виробництво хлору рідкого, незважаючи на економічні збитки для підприємства», - йдеться у повідомленні.

На підприємстві заявили, що для відновлення роботи хлорної групи цехів АТ «Дніпроазот» необхідне підвищення цін на вироблену продукцію.

«У зв'язку з цим, нами підготовлено економічне обґрунтування необхідності підвищення цін на вироблену продукцію. Відповідне звернення направлено 02.07.2018 до Антимонопольного комітету України і знаходиться на розгляді вже два тижні. Мета даного звернення - отримати висновок щодо можливості зміни (підвищення) підприємством ціни на рідкий хлор і відповідності вищевказаних дій АТ «Дніпроазот» положенням антимонопольного законодавства України», - заявили на заводі.

Нова ціна на хлор, яку пропонує встановити підприємство, відповідає середньоринковій в 2018 році з розрахунку за 1 тонну хлору, згідно з інформацією на сайті Прозорро, йдеться у повідомленні.

«Адміністрація АТ «Дніпроазот», розуміючи всю важливість і значимість даного питання, готова вже зараз укласти прямі контракти (без підприємств-посередників) на поставку рідкого хлору. Дані контракти вступлять в силу відразу ж після отримання роз’яснень від АМКУ», - зазначили на підприємстві.

Як повідомляв УНІАН, одне з найбільших хімічних підприємств України «Дніпроазот» після завершення ремонту з 15 червня змушене було зупинити роботу на невизначений термін через високі ціни на газ для промисловості.

У зв'язку з тим, що «Дніпроазот» є єдиним в країні виробником рідкого хлору, що застосовується на водоканалах для знезараження води, ситуація з водопостачанням в Україні стала критичною.