"Антонов" і турецька компанія створять СП для розробки військового літака Ан-188

Найближчим часом турецька делегація відвідає ДП "Антонов" для фіналізації створення юридичних документів для формування спільного підприємства.

Державне підприємство "Антонов" і центр технологій Turkish Aerospace Industry (Туреччина) найближчим часом планують створити спільне підприємство з реалізації проекту по розробці транспортного літака Ан-188.

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Як повідомляє прес-служба держконцерну "Укроборонпром", сторони в черговий раз обговорили це питання під час авіасалону на Farnborough-2018, який зараз проходить в передмісті Лондона.

"Найближчим часом турецька делегація відвідає ДП "Антонов" для фіналізації створення юридичних документів щодо формування спільного підприємства з метою розробки, побудови та випробувань літака Ан-188. Згідно із законодавством, ці документи будуть подані на розгляд Кабінету міністрів України. Відповідна процедура буде виконана турецькою стороною", - сказано в повідомленні.

Довідка УНІАН. ДП "Антонов" - найбільший та єдиний в Україні виробник транспортних, пасажирських літаків і літаків спеціального призначення. У числі найвідоміших розробок підприємства - літаки Ан-32, Ан-148, Ан-158, Ан-74, Ан-124, Ан-70 та Ан-225.