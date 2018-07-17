«Антонов» спільно зі швейцарцями вироблятиме безпілотні повітряні таксі (відео)

У перспективі на виробничих потужностях українського підприємства планується налагодити лінію з серійного виробництва безпілотників.

Держпідприємство «Антонов» підписав меморандум про взаєморозуміння з компанією AIR-ION TECHNOLOGIES SA (Швейцарія), який передбачає партнерство в розробці електричних безпілотних літальних апаратів (БПЛА) на базі модульної платформи, розробленої швейцарською компанією.

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Як повідомляє прес-служба «Антонова», сталося це під час авіасалону Farnborough-2018, який зараз проходить в передмісті Лондона.

«Попередньо заплановано виробництво чотирьох типів БПЛА з максимальною злітною вагою 1500 кг і крейсерською швидкістю 185 км/ч. Документ передбачає кілька етапів співпраці, на першому з яких партнери проведуть дослідження світових технологій і ринку щодо застосування електричних БПЛА в якості повітряного таксі, а також гібридних БПЛА в інших цивільних і військових цілях», - сказано в повідомленні.

Згідно з повідомленням, «Антонов» братиме участь у розробці планера цих літальних апаратів, виготовлення дослідних зразків, проведенні випробувань, сертифікації, а в перспективі на виробничих потужностях держпідприємства планується налагодити лінію з серійного виробництва безпілотників.

Після підписання меморандуму українське підприємство увійшло до складу сформованої AIR-ION TECHNOLOGIES SA міжнародної системи партнерства, яка включає провідні компанії й науково-дослідні інститути зі США, Канади, Великобританії, Італії, Франції, Австрії, Швейцарії, Нідерландів, додали в ДП «Антонов».

Довідка УНІАН. ДП «Антонов» - найбільший і єдиний в Україні виробник транспортних, пасажирських літаків і літаків спеціального призначення. У числі найвідоміших розробок підприємства - літаки Ан-32, Ан-148, Ан-158, Ан-74, Ан-124, Ан-70 і Ан-225.

Компанія AIR-ION TECHNOLOGIES SA знаходиться в Лугано, Швейцарія, виробляє безпілотні вертольоти.