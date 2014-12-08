АТЕК має намір освоїти виробництво техніки для АТО

Олександра Дмитрієва для оцінки потенціалу підприємства "АТЕК" запросило нове керівництво, повідомив він під час прес-конференції.

Як відомо, доведений до банкрутства завод зараз перебуває у режимі санації і його нинішній керівник, арбітражний керуючий Віктор Микитьон шукає шляхи відновлення платоспроможності підприємства і запуску виробництва.

На думку Дмитрієва, завдання відновлення виробничого потенціалу колишнього «Червоного екскаватора» в повному обсязі, на жаль, нездійсненне.

"Підприємство до чогось готували, але не для виробництва. Воно повністю знищене. Навіть виробничі лінії банально вирізані, причому з бетону вирвані навіть несучі металоконструкції. Я бачив залишки цих ліній, верстатів, унікальних приладів, які були порізані і продані ... Навіть чавунне покриття підлоги, а це досить дороге покриття для виробничих цехів, було знято. Тут працювали вандали і грабіжники", - говорить Алексєєв.

Читайте такожХарківський бронетанковий завод передав першу партію танків для АТОЗа словами Микитьона, з більш ніж 20-ти виробничих цехів в працездатному стані перебувають два, збиток оцінюється десятками мільйонів гривень. Завод фактично був перетворений в гігантську базу з заготівлі металобрухту, однак остаточну порізку заводу на брухт вдалося зупинити, усунувши від керівництва колишніх «господарів», які, за деякими даними, заволоділи акціями "АТЕК" рейдерським шляхом.

Олександр Дмитрієв після огляду решти цехів та спілкування з працівниками, дав оптимістичний прогноз.

"Є колектив, завдяки якому збереглися два цехи. На залишках виробництва ще можна щось робити. Скажімо, обговорювали з конструкторами можливість випуску тут деяких запчастин для гармат, налагодження модернізації автомобільної техніки", - говорить фахівець.

За словами Дмитрієва, на залишках потужностей планують навіть розпочати виготовлення власної малогабаритної штурмової бронетехніки.