Російська «Северсталь» продає український «Дніпрометиз» німецькій компанії

Одна з найбільших у світі сталеливарних і гірничодобувних компаній «Северсталь» (Росія) через дочірню Severstal-Trade Gmbh (Австрія) підписала угоду про продаж українського підприємства «Дніпрометиз» приватній німецькій компанії, йдеться в повідомленні «Северсталі».

Згідно з повідомленням, «Дніпрометиз» управляється підрозділом «Северсталь-метиз», що об'єднує метизні активи компанії «Северсталь».

«Продаж «Дніпрометизу» дозволить забезпечити подальше підвищення ефективності групи «Северсталь-метиз» і зростання прибутковості компанії «Северсталь» в цілому», - відзначають в компанії, не розголошуючи назву компанії, яка зацікавлена купити «Дніпрометиз», і не називаючи суму угоди.

Крім того нагадують, що «Северсталь» придбала 60% акцій «Дніпрометизу» в 2006 році. Згодом її частка в українському підприємстві була збільшена до 98,6%, і тепер продажу підлягає весь цей пакет.

Очікується, що операція буде закрита в 2015 році, після проведення антимонопольної перевірки і виконання інших стандартних умов.

При цьому в російській компанії відзначають, що «Дніпрометиз» продовжує показувати хороше завантаження виробничих потужностей, але, в той же час, з російськими підприємствами «Сєвєрсталі» цей завод операційно не пов'язаний.

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Як повідомляв УНІАН, «Дніпрометиз» у 2013 році знизив чистий збиток на 7% порівняно з 2012 роком до 13,4 млн грн з 14,4 млн грн.

Довідка УНІАН. «Дніпрометиз» - провідний виробник України з виготовлення сталевого дроту, цвяхів, кріплення і сіток. Потужність підприємства - 120 тис. тонн метвиробів в рік.

«Северстааль» - російська вертикально-інтегрована сталеливарна і гірничодобувна компанія, що володіє Череповецьким металургійним комбінатом, другим за величиною сталеливарним комбінатом Росії. Компанія складається з дивізіонів «Северсталь Російська Сталь» і «Северсталь-Ресурс».