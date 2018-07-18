ОПЗ вибрав компанію для роботи за давальницькою схемою

"Ліберті газ" виграла з такими тарифами на переробку: аміак - 32,5 дол./тонна, карбамід - 44,0 дол./тонна.

Найбільше хімічне підприємство України - Одеський припортовий завод (ОПЗ) відібрало за результатами конкурсу компанію "Ліберті газ" для роботи за давальницькою схемою.

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Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook повідомив перший заступник директора ОПЗ Микола Щурик.

"Переможцем за результатами конкурсу від 12 липня для роботи за договором переробки давальницької сировини ОПЗ відібрав "ЛІБЕРТІ ГАЗ", - заявив він.

Щурик додав, що також були пропозиції від International V. T. I. Group Holding V. B. (USA), NCTC AG (Швейцарія), Виробничо-комерційного підприємства "Укрэнергоинвест".

За його словами, "Ліберті газ" виграла з такими тарифами на переробку: аміак - 32,5 долара/тонна, карбамід - 44,0 долара/тонна.

Крім того, після 16:00 12 липня в адресу "ОПЗ" надійшли листи-наміри про співпрацю від компаній EFTX UK GROUP LLC (Оман), TRAMETA K. S. (Словаччина).

Також Щурик уточнив, що у разі відмови "Ліберті газ" від підписання договору про переробку давальницької сировини протягом п'яти днів, ОПЗ продовжить розгляд пропозицій щодо взаємного співробітництва у сфері переробки давальницької сировини з усіма компаніями, які надіслали свої пропозиції.

Як повідомляв УНІАН, 2 липня ОПЗ оголосив відбір компанії-партнера для роботи за давальницькою схемою.

99,6-відсотковий пакет акцій Одеського припортового заводу потрапив до переліку об'єктів великої приватизації – його планували продати цього року.

До кінця липня Фонд держмайна планує відібрати радника для продажу ОПЗ, причому у нього буде 6 місяців для пошуку інвестора.

26 червня перший заступник директора ОПЗ Микола Щурик повідомив, що борги підприємства становлять майже 7,2 мільярда гривень.

Довідка УНІАН. Одеський припортовий завод (м. Южне, Одеська обл.) – другий за величиною виробник аміаку і карбаміду і третій – з випуску азотних добрив в Україні. Спеціалізується на перевантаженні хімічної продукції, що надходить з країн СНД на експорт. Завод є монополістом на загальнодержавному ринку спеціалізованих послуг з прийому, охолоджування і перевантаження аміаку.