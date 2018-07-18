«Антонов» вироблятиме літаки спільно з підрозділом Boeing

ДП «Антонов» підписало угоду з компанією Aviall Services, Inc для виробництва модернізованих літаків Ан-148, Ан-158 і Ан-178.

Державне підприємство «Антонов», яке входить до складу держконцерну «Укроборонпром», і компанія Aviall Services, Inc., яка є підрозділом корпорації Boeing, підписали генеральну угоду про взаємодію у виробництві модернізованих літаків Ан-148, Ан-158 і Ан-178, сімейство яких буде позначатися як Ан-1X8 NEXT.

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Як повідомляє прес-служба «Укроборонпрому», в рамках кооперації Aviall Services, Inc. забезпечить закупівлю і поставку на ДП «Антонов» широкої номенклатури комплектуючих виробів для серійного виробництва зазначених літаків і забезпечення їх післяпродажної підтримки в майбутньому.

«У результаті укладення угоди з компанією Aviall Services, Inc. «Антонов» отримав партнера, який стане інтегруючою ланкою в процесі придбання ряду комплектуючих виробів західного виробництва в рамках програми імпортозаміщення, зокрема, для запуску серійного виробництва новітніх літаків марки «Ан» і забезпечення їх післяпродажної підтримки на найвищому світовому рівні», - цитує президента «Антонова» Олександра Донця прес-служба держконцерну.

За його словами, угода надає «Укроборонпрому» суттєві переваги для виробництва трьох літаків ДП «Антонов» лінійки «Next» - Ан-148, Ан-158 і Ан-178.

«Ми отримуємо можливості швидко поставляти матеріали для цих трьох машин без використання власних оборотних коштів. Йдеться про 50 млн доларів, які Aviall Services, Inc. готовий забезпечити для створення пулу щодо забезпечення матеріалами і системами літаків ДП «Антонов», - цитує Донця прес-служба «Укроборонпрому».

Він також наголосив на важливості домовленостей із сервісної підтримки літаків ДП «Антонов» з боку іноземного партнера, що дасть змогу краще підтримувати замовників по всьому світу, оскільки передбачається, що Aviall Services, Inc. надасть власну мережу і можливості використовувати свої логістичні ланцюги.

За словами Донця, угода забезпечує ДП «Антонов» суттєвий технологічний прорив і дасть змогу швидше поставити Ан-178 в серійне виробництво.

Довідка УНІАН. ДП «Антонов» - найбільший і єдиний в Україні виробник транспортних, пасажирських літаків і літаків спеціального призначення. Серед найвідоміших розробок підприємства - літаки Ан-32, Ан-148, Ан-158, Ан-74, Ан-124, Ан-70 і Ан-225.