Промисловці та енергетики просять Гройсмана звернути увагу на кризу залізничних перевезень

На думку представників галузевих асоціацій, основною причиною масових простоїв є дефіцит локомотивної тяги.

Представники "Федерації металургів України", "Укрметалургпрому", "Української асоціації виробників феросплавів", асоціації "Укрцемент", "Першої енергетичної асоціації України звернулися з листами до прем'єр-міністра Володимира Гройсмана, віце-прем'єра Кістіона, міністра інфраструктури Омеляна, в яких просять звернути увагу на негативну ситуацію, що склалася у сфері залізничних вантажних перевезень.

Про це повідомляє 112 з посиланням на ЦТС. У листі йдеться, що станом на 3 липня на мережі "Укрзалізниці" в напрямку західних прикордонних переходів простоювало 11 420 піввагонів при нормі 6 500 піввагонів. 2 тис. вагонів знаходилися без руху більше трьох діб.

На думку представників галузевих асоціацій, основною причиною масових простоїв є дефіцит локомотивної тяги. Так, за різними оцінками, на сьогодні УЗ не вистачає 100-150 локомотивів (електровозів та тепловозів).

Простої тисяч вагонів ведуть до того, що українські підприємства-експортери не можуть виконати свої експортні контракти в повній мірі, а держава втрачає валютну виручку. Наприклад, найбільші виробники залізної руди в Україні за травень-червень за укладеними договорами не довантажили 1 220 тис. т продукції, що призвело до втрати близько 85 млн дол. валютної виручки.

Через низьку пропускну здатність гілки Комиш-Зоря - Волноваха меткомбінати Маріуполя в червні не справили 37 тис. т металопродукції, що призвело до зниження валютних надходжень в обсязі 15 млн. дол.

У листі до прем'єра також в черговий раз нагадали, що простої вагонів ставлять під загрозу стабільність роботи енергосистеми країни. Приміром, Бурштинська ТЕС щодоби отримує замість 18 тис. т вугілля, тільки 10 тис. т.

У цементній галузі середній показник виконання заявок на хопер-цементовози ПАТ УЗ становить 65%. І ще до настання піку сезону підприємства цементної галузі вже відчувають гострий дефіцит спеціалізованих вагонів, в той час як рухомий склад простоює на вузлових станціях через дефіцит тяги.

Однак, зазначається в листі, на тлі згаданих проблем, на ринку ж/д перевезень є багато пропозицій від приватних компаній-експедиторів, які пропонують послуги просування вагонів по магістралях УЗ, гарантуючи їх доставку в строки, визначені Правилами перевезення вантажів. І поки такі компанії виконують свої зобов'язання, вагони інших - простоюють.

Також звертається увага на пряме і опосередковане зростання залізничних тарифів.

Для наведення порядку в цій ситуації представники металургів, енергетиків і виробників цементу пропонують УЗ затвердити конкретний план заходів (з визначенням термінів виконання) щодо стабілізації ситуації з перевезеннями, зокрема, план збільшення локомотивної тяги; забезпечити публічне інформування на щотижневій основі бізнесу та галузевих асоціацій про реалізацію плану. Тимчасово запровадити короткострокові обмеження на перевезення транзитних вантажів у напрямку західних прикордонних переходів. Не переглядати розмір вантажних тарифів до поліпшення ситуації з забезпечення потреб підприємств у перевезеннях вантажів залізничним транспортом.