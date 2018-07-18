Відповідь на мита США: Євросоюз вводить тимчасові захисні заходи щодо імпорту сталі

Заходи набудуть чинності завтра, 19 липня, і можуть діяти не більше 200 днів.

Єврокомісія оголосила про введення тимчасових заходів безпеки щодо імпортованих до ЄС сталевих виробів. Заходи торкнуться 23 категорій товарів, на які будуть введені тарифні квоти.

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Про це йдеться в повідомленні Єврокомісії.

«По кожній із 23 категорій 25-процентні мита введуть тільки після того, як буде перевищений середній обсяг імпорту за останні три роки», — пояснили в ЄК.

Заходи набудуть чинності завтра, 19 липня, і можуть діяти не більше 200 днів.

ЄК вирішила задіяти захисні заходи у відповідь на введені США мита на сталь. Як заявила єврокомісар з питань торгівлі Сесілія Мальмстрем, американські тарифи можуть завдати шкоди галузевим підприємствам і робочим ЄС.

«У нас не залишилося іншого вибору, крім як ввести тимчасові заходи для захисту нашої промисловості від різкого зростання імпорту. Тим не менше, ці заходи гарантують, що ринок ЄС залишиться відкритим і буде підтримувати традиційні торговельні потоки», — пояснила представниця ЄК, передає «Комерсант».

«Ці заходи застосовуються до всіх держав, за винятком деяких країн з обмеженим експортом до ЄС. Враховуючи тісні економічні зв'язки між ЄС і країнами Європейської економічної зони (Норвегія, Ісландія та Ліхтенштейн), їх продукцію заходи не зачеплять», — додали в ЄК.

Нагадаємо, 9 березня президент США Дональд Трамп підписав указ про введення мит на імпорт сталі і алюмінію в розмірі 25% і 10% відповідно. ЄС, Росія, КНР і Канада оголосили про заходи у відповідь. Дональд Трамп пізніше заявив, що 20-відсотковим митом можуть бути обкладені автомобілі з Євросоюзу.