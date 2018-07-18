В Україні почали виробництво боєприпасів за стандартами НАТО (відео)

Заводи «Імпульс» і «Кузня на Рибальському» почали серійне виробництво боєприпасів для 40-мм гранатомета.

Казенне підприємство «Шосткинський казенний завод «Імпульс», що входить до складу держконцерну «Укроборонпром», спільно з підприємством «Кузня на Рибальському» почали серійне виробництво боєприпасів ПГОФ-40 для 40-мм автоматичного гранатомета, які відповідають стандарту НАТО.

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Про це повідомляє прес-служба «Укроборонпрому».

«Зараз «Імпульс» працює над тим, щоб збільшити обсяги виробництва цих боєприпасів шляхом механізації виробництва і впровадження нових інструментів. При цьому в основному зкладання таких боєприпасів - це ручна робота», - цитує директора підприємства Євгена Чернова прес-служба держконцерну.

Також завод «Імпульс» освоїв виробництво спеціальних інертних 40-мм боєприпасів ПГИ-40, які використовуються для пристрілки автоматичного гранатомета і навчання особового складу.

Крім того, завод «Імпульс» спільно з «Кузнею на Рибальському» освоює виробництво ВОГ-25В, які призначені для стрільби з підствольних гранатометів для автоматів, що перебувають на озброєнні силових структур, зазначили в «Укроборонпромі».

Довідка УНІАН. «Шосткинський казенний завод «Імпульс» є одним з небагатьох підприємств у світі, яке в замкнутому циклі виробляє детонатори, капсулі та інші елементи для різних видів боєприпасів, від звичайних набоїв до далекобійних ракет типу «земля-земля».

Завод «Кузня на Рибальському» (колишній «Ленінська кузня») - підприємство в Києві, засноване в 1862 році. Завод орієнтований на три основні виробництва: суднобудування, машинобудування, металургія. Завод виробляє артилерійський катер «Гюрза», а також автоматичний гранатомет УАГ-40 і бойові модулі, легку броньовану техніку.

Найбільшим акціонером заводу є фонд «Прайм Ессетс Капітал» президента України Петра Порошенка з пакетом 82,5% акцій.