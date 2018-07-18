Держгеонадр назвала вартість 44 нафтогазових ділянок, які будуть виставлені на аукціони цього року

Загальні прогнозні ресурси газу становлять 151,6 млрд куб м.

Стартова вартість нафтогазових лотів, які будуть виставлені на аукціони в 2018 році, становить майже 3 млрд грн, повідомив на своїй сторінці у Facebook в. о. голови Державної служби геології і надр (Держгеонадр) Олег Кирилюк.

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«Стартова вартість нафтогазових лотів, які будуть виставлені в 2018 році, становить майже 3 млрд грн, наприклад, по шельфу Чорного моря – 1,5 млрд грн. Також ми підрахували вартість геологічної інформації на ділянках, які готуємо на продаж, і вона оплачується окремо. Сума становить понад 40 млн грн», - написав він.

Також Кирилюк повідомив, що загальні прогнозні ресурси газу становлять 151,6 млрд куб м.

Як повідомляв УНАИН, Держгеонадр планує 25 жовтня провести аукціон з продажу двох спеціальних дозволів на користування надрами у Львівській області.

Раніше через відсутність аукціонів діяльність Держгеонадр гостро критикувалася з боку гравців ринку.

В середині травня генпрокурор Юрій Луценко заявив, що протягом останніх чотирьох років Держгеонадр видала близько 700 спецдозволів на користування надрами, з яких тільки 43 - за результатами проведення аукціонів.

Що стосується останніх скандальних випадків видачі дозволів без аукціону на розробку родовищ літію і нафти в Донецькій і Полтавській областях, то Генпрокуратура подала в Окружний адміністративний суд Києва позовні заяви про визнання протиправними та скасування цих наказів Держгеонадр.

За словами Луценка, уряд зобов'язаний забезпечити стовідсотково відкриті конкурсні аукціони на будь-які природні ресурси.