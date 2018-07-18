Гройсман кличе французький Renault виробляти автомобілі в Україні

Прем'єр запропонував Верховній Раді спільно розробити законопроект, який дозволив би спростити процес залучення інвесторів в автовиробництво.

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман обговорив з керівництвом провідною у світі автомобілебудівної компанії Renault (Франція) можливості розміщення виробництва автомобілів групи в Україні.

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Про це прем'єр-міністр повідомив на своїй сторінці в мережі Facebook з посиланням на зустріч з керівниками компанії.

«Наразі ми обговорюємо можливості розміщення виробництва автомобілів групи Renault в Україні. Це і додаткові робочі місця, і розширення експортних можливостей. Упевнений, що Україна може стати регіональним хабом автовиробництва. У нас уже є прекрасні приклади роботи підприємств, які виробляють як вузли та деталі, так і готову продукцію, на український і європейський ринки», - написав він.

Прем'єр нагадав, що запропонував Верховній Раді спільно розробити законопроект, який дозволив би спростити процес залучення інвесторів в автовиробництво.

«Це не тільки дало б поштовх розвитку всієї галузі, а й зняло б проблему надлишкової вартості машин і ввезення тих самих «євроблях», - наголосив він.

Як повідомляв УНІАН, за даними асоціації «Укравтопром», виробництво автотранспортних засобів в Україні за підсумками 2017 року порівняно з 2016 роком збільшилося на 63,1% - до 8,586 тисяч одиниць.

Виробництво автотранспортних засобів в Україні за підсумками 2016 року порівняно з 2015 роком скоротилося на 36% - до 5,2 тис. одиниць.