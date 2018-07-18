Україна вже працює над збільшенням об’ємів виробництва боєприпасів за стандартами НАТО – Порошенко

21:15, 18 липня 2018
Промисловість
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Порошенко зазначив, що розпочато серійне виробництво боєприпасів за стандартами НАТО / фото president.gov.ua

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Про це повідомив президент Петро Порошенко на своїй сторінці у Facebook.

«Державний концерн «Укроборонпром» виготовляє боєприпаси для автоматичного гранатомету ПГОФ-40. Інженери заводу вже працюють над тим, аби модернізувати технологічний процес та збільшити об’єми виробництва», - зазначив глава держави.

«Продовжуємо зміцнювати обороноздатність українського війська!», - додав Порошенко.

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Теги: #НАТО#Укроборонпром