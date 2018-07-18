Україна вже працює над збільшенням об’ємів виробництва боєприпасів за стандартами НАТО – Порошенко
21:15, 18 липня 2018Промисловість
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Президент зазначив, що «Укроборонпром» виготовляє боєприпаси для автоматичного гранатомету ПГОФ-40.
Порошенко зазначив, що розпочато серійне виробництво боєприпасів за стандартами НАТО / фото president.gov.ua
Україна розпочала серійне виробництво боєприпасів за стандартами НАТО.
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Про це повідомив президент Петро Порошенко на своїй сторінці у Facebook.
«Державний концерн «Укроборонпром» виготовляє боєприпаси для автоматичного гранатомету ПГОФ-40. Інженери заводу вже працюють над тим, аби модернізувати технологічний процес та збільшити об’єми виробництва», - зазначив глава держави.
«Продовжуємо зміцнювати обороноздатність українського війська!», - додав Порошенко.
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