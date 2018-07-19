ЄС вводить тарифні квоти на імпорт: під їхню дію потрапили 11 видів української металопродукції

Тарифні квоти застосовуватимуться на основі принципу «first come, first served» (перший прийшов - перший отримав), а після того, як буде вичерпана квота, до наступних поставок застосовуватимуть мито в розмірі 25%.

Європейська комісія прийняла рішення про введення попередніх захисних заходів у рамках розслідування щодо металопродукції і з 19 липня на 200 днів вводить тарифні квоти на імпорт 23 видів такої продукції.

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Про це повідомила прес-служба Міністерства економічного розвитку і торгівлі.

«Тарифні квоти застосовуватимуться на основі принципу «first come, first served» (перший прийшов - перший отримав), а після того, як буде вичерпана квота, до наступних поставок застосовуватимуть мито в розмірі 25%», - йдеться в повідомленні.

Мінекономрозвитку відзначило, що 11 видів української металопродукції потрапили під дію захисних заходів, у той же час 17 видів української металопродукції, щодо яких і надалі буде проводитися розслідування, поки не обмежені захисними заходами.

Мінекономрозвитку разом з українськими виробниками в рамках процедури розслідування відстоюють позицію, що Україна є країною, яка розвивається для цілей захисних розслідувань (що закріплено у статті 43 Угоди про асоціацію з ЄС) та відповідно до положень угод СОТ імпорт української продукції з часткою менше 3% від загального імпорту товару у ЄС повинен бути виключений з-під дії заходів.

Як повідомляв УНІАН, спеціальне захисне розслідування, яке почав ЄС щодо металургійної продукції незалежно від країни походження, ініційовано у відповідь на недавні захисні заходи США, що зумовлює перетікання продукції, яка раніше направлялась на американський ринок, на ринок ЄС.

8 березня президент США Дональд Трамп підписав прокламації про введення імпортних мит на сталь в розмірі 25% і на алюміній в розмірі 10%.