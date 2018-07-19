На броньовик "Козак-2М" встановили новий бойовий модуль (фото, відео)

Модуль оснащений одномоментними двигунами.

На Гончарівському військовому полігоні пройшла демонстрація нового бойового модуля, який був встановлений на бойовій колісній броньованій машині "Козак-2М".

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Це тристоронній проект, у якому беруть участь турецька компанія Aselsan, державне Київське конструкторське бюро "Луч", а також приватне підприємство НВО "Практика", яке є розробником та виробником бойової броньованої машини, пише на своїй сторінці у Facebook військовий експерт Сергій Згурець.

Представлений модуль може оснащуватись різними типами кулеметів, але головна його ударна сила - це вітчизняний протитанковий ракетний комплекс "Бар’єр" у виконанні зі збільшеною кількістю ракет на пусковій. Це чотири ракети Р-2С. Максимальна дальність пуску - 5 кілометрів, бронепробиття за динамічним захистом — 800 міліметрів. Також можуть застосовуватися ракети з уламково-фугасною, а також із термобаричою бойовою частиною. Система управління ракетою - лазерна, напівавтоматична. Перезарядження - через люки на даху машини.

Маса модуля - у межах 400 кілограмів. Модуль оснащений одномоментними двигунами, які забезпечують швидкість перекидання вісі прицілювання, за твердженнями представників турецької компанії, до 30° на секунду.

Як повідомлялося, наприкінці квітня на одному з полігонів у Дніпропетровській області розпочались випробування вітчизняного станкового протитанкового гранатомета "Ланцея".