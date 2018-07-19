Промисловість України опинилася на межі виживання через завищені тарифи на енергоресурси - Палиця

На думку Ігоря Палиці, чинна влада практично зруйнувала українську економіку.

Українці стали заручниками політиків, які прийшли до влади у 2014 році. Про це у прямому ефірі в соціальній мережі Facebook заявив голова Волинської обласної ради, член президії УКРОПу Ігор Палиця.

«Ми стали заручниками людей, які прийшли до влади у 2014 році. Сьогоднішнє керівництво України не дає їй розвиватися», – наголосив укропівець.

Він зазначив, що чинна влада практично зруйнувала українську економіку. Промисловість на межі виживання через захмарні тарифи на енергоресурси. Поки компанії олігарха Ріната Ахметова, які контролюють майже 60% вітчизняного ринку електроенергії, отримують надприбутки, найбільші промислові підприємства припиняють роботу одне за одним.

Сьогодні в Україні не працюють п'ять з шести нафтопереробних заводів, повністю зупинено феросплавний бізнес та алюмінієве виробництво. У підсумку економіка втрачає прибутки від експорту української продукції за кордон.

«Ціни на електроенергію в Україні вже перевищують європейські. Влада не дозволяє промисловцям одержувати з-за кордону валюту, натомість садить вітчизняну економіку на кредитну голку, змушує продавати землю й ліс, відправляючи українців шукати кращої долі за кордоном», – підкреслив Ігор Палиця.

Свавілля нинішньої влади подекуди перевершує апетити чиновників часів Януковича. Наприклад, ринок скрапленого газу в Україні перейшов під повний контроль президента Петра Порошенка та його бізнес-партнера Віктора Медведчука. Умисне блокування альтернативних поставок скрапленого газу зрівняло його вартість з ціною традиційно дорожчого бензину.

«Навіть те, що робив Курченко за часів Януковича, не йде в жодне порівняння з тим, що роблять Порошенко з Медведчуком у постачанні скрапленого газу в Україну сьогодні», – резюмував укропівець.