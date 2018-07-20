Україна налагодила виробництво реактивних піхотних вогнеметів

Вогнемет здатний знищувати легкобронированную техніку на відстані близько одного кілометра і живу силу противника, яка знаходиться навіть за потужними укриттями.

Державний науково-дослідний інститут хімічних продуктів (м. Шостка, Сумська область), що входить до складу державного концерну "Укроборонпром", налагодив виробництво реактивних піхотних вогнеметів РПВ-16, які вдало пройшли приймально-здавальні випробування і найближчим часом посилять підрозділи української армії.

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Про це повідомляє прес-служба "Укроборонпрому".

"Реактивний піхотний вогнемет оснащений реактивної гранатою зі спеціальною термобаричною сумішшю. Термобарична зброя знищує противника завдяки створенню під час вибуху високотемпературного імпульсу, який супроводжується різким перепадом тиску. Вона також називається боєприпасами об'ємного вибуху", - сказано в повідомленні.

Як додали в держконцерні, фугасна дія 93-міліметрового пострілу вогнемета еквівалентно артилерійському снаряду великого калібру, тому це зброя здатна знищувати легкобронированную техніку на відстані близько одного кілометра і живу силу противника, яка знаходиться навіть за потужними укриттями.

"Створення та серійний випуск РПВ-16 стали можливими насамперед завдяки кооперації виробничих потужностей ДНДІ хімічних продуктів, КП "ШКЗ "Імпульс" та ДАХК "Артем", які є підприємствами-учасниками концерну "Укроборонпром", - сказано в повідомленні.

Довідка УНІАН. Державний концерн "Укроборонпром" створений в 2010 році з метою забезпечення ефективного функціонування та управління суб'єктами господарювання державного сектору економіки, які здійснюють господарську діяльність у сфері розроблення, виготовлення, реалізації, ремонту, модернізації та утилізації озброєння, військової і спеціальної техніки та боєприпасів і беруть участь у військово-технічному співробітництві. До складу концерну входять більше сотні підприємств ОПК України.