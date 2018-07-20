"Дніпроазот" вирішив відновити виробництво рідкого хлору

Найближчим часом очікується випуск першої продукції.

Одне з найбільших хімічних підприємств України "Дніпроазот" відновлює роботу цехів хлорної групи, повідомляє прес-служба підприємства.

Читайте такожCoca-Cola, Pepsi та Carlsberg зупиняють виробництво в Україні

"На даний час на підприємстві закінчені підготовчі роботи для включення виробництва. Найближчим часом очікується випуск першої продукції. З питань поставок рідкого хлору, гіпохлориту натрію, каустичної соди, соляної кислоти просимо звертатися у відділ реалізації АТ "Дніпроазот" для укладення прямих договорів на постачання", - сказано в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, "Дніпроазот" після завершення ремонту заявив, що з 15 червня зупиняє роботу на невизначений термін через високі ціни на газ для промисловості.

У зв'язку з тим, що "Дніпроазот" є єдиним в країні виробником рідкого хлору, що застосовується на водоканалах для знезараження води, ситуація з водопостачанням в Україні стала критичною.

На даний момент практично всі підприємства хімічної галузі терплять величезні збитки із-за високих цін на газ: вже давно простоює Одеський припортовий завод, а "Черкасиазот" працює на імпортному аміаку.

Довідка УНІАН. АТ "Дніпроазот" (м. Кам'янське, Дніпропетровська обл.) входить до п'ятірки найбільших хімічних підприємств України. Спеціалізується на випуску аміаку та карбаміду, а продукти хлорної групи становлять приблизно 10% від загального обсягу виробництва.