Для подолання системної кризи Україна повинна стимулювати розвиток промисловості – Кінах

За словами президента Українського союзу промисловців і підприємців, нинішні темпи зростання економіки лише консервують і поглиблюють кризу.

Україна найближчим часом за рахунок активної підтримки з боку держави має простимулювати розвиток промисловості, щоб подолати системну соціально-економічну кризу, яка спостерігається в країні.

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Про це президент Українського союзу промисловців і підприємців Анатолій Кінах заявив на розширеному засіданні Антикризової ради громадських організацій і правління УСПП.

За його словами, потрібно завершити оголошену Кабінетом міністрів, так звану, «промислову революцію», яка передбачала прийняття пріоритетних законопроектів для стимулювання економіки.

«На сьогоднішній день це завдання фактично зірвано. З тридцяти п'яти продекларованих законопроектів, які повинні бути серйозним чинником стимулювання вищої активності промислово-підприємницького розвитку, прийнято тільки дев'ять законопроектів», - сказав Кінах.

Президент УСПП зазначив, що цього року фактично припинив свою роботу Національний комітет з промислового розвитку, який з січня не провів жодного засідання. Досі не затверджена стратегія промислової політики і не запрацювало експортно-кредитне агентство.

За його словами, не вирішена проблема доступу промислових підприємств до кредитних ресурсів на середньостроковий і довгостроковий періоди, що істотно знижує можливості для розвитку багатьох галузей економіки.

Кінах підкреслив, що за нинішніх темпів зростання економіки системна криза лише поглиблюється і консервується, тому потрібно приймати термінові заходи для зупинення процесів деіндустріалізації в країні.

«На тлі цього безпрецедентного падіння обсягів виробництва в попередній період показники зростання на рівні статистичної похибки абсолютно не ті, які необхідні для того, щоб Україна поступово вийшла в позитивний тренд свого розвитку. В цих умовах необхідні показники мінімум 6-8% на рік», - сказав він.

За підсумками роботи учасники Антикризової ради громадських організацій і правління УСПП мають намір звернутися до Кабінету міністрів і Верховної Ради з пропозиціями щодо заходів зі стимулювання промисловості.

Як повідомляв УНІАН, Український союз промисловців і підприємців наприкінці минулого року представив програму «Платформа економічного патріотизму», яка є комплексом заходів щодо поліпшення податкової політики, запобігання монополізації та гарантування прав власності для досягнення економічного зростання на рівні 7-8% на рік.