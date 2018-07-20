У Renault підтвердили, що думають про випуск автомобілів в Україні

У компанії поки не готові розголошувати терміни та інші деталі проекту.

Група Renault підтверджує, що вивчає різні проекти з потенційними місцевими промисловими партнерами, які стосуються локалізації збірки в Україні деяких моделей брендів групи.

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Про це повідомили в прес-службі «Рено Україна» на запит з проханням прокоментувати слова прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана щодо можливості розміщення виробництва автомобілів групи Renault в Україні, повідомляє Liga.net.

У зв'язку з цими намірами 18 липня відбулася зустріч із Володимиром Гройсманом, зазначили в прес-службі українського представництва Renault.

У компанії поки не готові розголошувати терміни та інші деталі проекту. "Ми починаємо обговорення, тому ще дуже рано говорити", - відзначили в «Рено Україна».

Нагадаємо, в середу, 18 липня, Володимир Гройсман обговорив з керівництвом Renault можливість розміщення виробництва автомобілів в Україні. Прем'єр упевнений, що Україна може стати регіональним хабом автовиробництва. "У нас вже є прекрасні приклади роботи підприємств, що виробляють як вузли і деталі, так і готову продукцію на український і європейський ринки. Ці виробництва відвідував особисто", - зазначив він.

В різні роки проходили переговори з десятками іноземних автовиробників щодо організації виробництва автомобілів в Україні. В Україні хотіли відкрити свої заводи Mercedes-Benz, Hyundai, KIA, Ford, Opel, Fiat, Chrysler, Citroen, Samand, ГАЗ, IVECO, MAN і більшість китайських автовиробників. Як зазначають в асоціації «Укравтопром», всі вони пішли в інші країни, де є інвестиційний клімат, захист інвестицій, а також чітка і прогнозована позиція держави щодо автомобільної галузі. Свіжий приклад - рішення корпорації Geely укласти угоду з Білоруссю про будівництво автомобільного заводу.