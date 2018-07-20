Газ для промисловості подорожчає з серпня

«Нафтогаз» з 1 серпня підвищує мінімальні ціни на газ для промспоживачів на 1,8% – до 10130 грн за тис. куб. м. Максимальні ціни зростуть на 1,7% - до 11083 грн.

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» з 1 серпня підвищує мінімальні ціни на природний газ для промислових споживачів на 1,8% порівняно з липнем - до 10130,4 грн з 9952,8 грн за тис. кубометрів, говориться в повідомленні компанії.

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Максимальні ціни для промспоживачів з 1 серпня будуть підвищені на 1,7% - до 11083,2 грн з 10893,6 грн за тис. кубометрів газу.

Як зазначили в компанії, цінові пропозиції «Нафтогазу» диференційовані залежно від обсягів закупівлі, умов оплати та стану попередніх розрахунків.

Якщо покупець не має заборгованості перед «Нафтогазом» або купуватиме не менш як 50 тисяч кубометрів газу на місяць, то для нього встановлюється мінімальна ціна. В усіх інших випадках застосовується вища ціна.

Всі ціни вказані з урахуванням ПДВ.

Як повідомляв УНІАН, 1 жовтня 2015 року в Україні набув чинності новий закон про ринок природного газу, який позбавив Нацкомісію, що здійснює регулювання у сфері енергетики, права на встановлення цін на природний газ для промисловості.

У липні «Нафтогаз»зберіг ціни на рівні червня. Мінімальні ціни на газ для промислових споживачів залишилися на рівні 9952,8 грн за тис. кубометрів, а максимальні - 10893,6 грн за тис. кубометрів.