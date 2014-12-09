ФДМ необхідно оперативно організувати продаж акцій «Сумихімпрому» - експерт

Є безумовна доцільність оперативного відновлення приватизаційних аукціонів з продажу держпакетів акцій ПАТ «Сумихімпром», вважає віце-президент Центру досліджень корпоративних відносин В'ячеслав Бутко.

«Встановлений нормативними актами термін продажу двох пакетів акцій «Сумихімпрому» - 5% і 2,242% - закінчується 31 грудня 2014 року. Але, поки не відчувається бажання ФДМУ здійснити цей продаж. Необхідно рішуче припинити порочну практику невиконання строків проведення приватизації. Про план надходжень до держбюджету від приватизації, який за 10 місяців виконано на 0,35%, без сильних емоцій говорити неможливо. Гадаю, не варто нагадувати, що у воєнні часи, а зараз Україна знаходиться саме в такій ситуації, робили з чиновниками, таким чином «виконували» план» - зазначив Бутко.

Віце-президент Центру досліджень корпоративних відносин звернув увагу на приклад, який свідчить про те, що успішні приватизаційні продажі можуть здійснюватися і в нинішній складний для економіки період.

«26 листопада відбувся аукціон з продажу 25% акцій компанії «Закарпаттяобленерго», в якому взяли участь шість претендентів. За початкової ціни пакета в 62 млн грн він був проданий за 255 млн грн Перевищення кінцевої ціни над стартовою становило 211%. Отже, запорукою успішної приватизації є проведення відкритих і прозорих аукціонів, на яких єдиним критерієм визначення переможця є найвища ціна, запропонована одним із претендентів. Саме на таких умовах необхідно продавати пакети акцій «Сумихімпрому», - вважає Бутко.

З його точки зору, продаж невеликих пакетів акцій ПАТ «Сумихімпром» дозволить вивчити попит на акції цього підприємства, визначити їхню ринкову ціну, що необхідно напередодні приватизації 92,753% акцій «Сумихімпрому».

«Фонду держмайна необхідно рішуче активізувати роботу по приватизації невеликих пакетів акцій «Сумихімпрому». Це пов'язано і з тим, що закріплений у нормативних документах термін продажу 92,753% акцій ПАТ «Сумихімпром», не за горами - 28 лютого 2015 року», - нагадав Бутко.

Ще одним аргументом на користь доцільності продажу державних пакетів акцій ПАТ «Сумихімпром» є перешкоджання консервації нинішнього стану, за якого майже на 100 відсотків державним підприємством одноосібно керують структури, підконтрольні бізнесменові Дмитру Фірташу.