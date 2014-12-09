Авдіївський коксохім може зупинити роботу через підрив останньої залізничної гілки до заводу

Один із найбільших у Європі Авдіївський коксохімічний завод (АКХЗ), що входить у гірничо-металургійну групу «Метінвест», перестав отримувати сировину по останній робочій залізничній гілці Красноармійськ - Гродівка, що веде до заводу, через її підрив групою невідомих осіб 6 грудня.

Згідно з повідомленням прес-служби «Метінвесту», у жовтні і листопаді було порушено залізничне сполучення з Авдіївки за напрямками на Ясинувату і Донецьк.

Читайте такожАвдіївський коксохім знову потрапив під обстріл, постраждав співробітник

«Таким чином, пошкоджені всі три шляхи постачання сировиною Авдіївського коксохімічного заводу АКХЗ», - зазначають у групі.

На даний момент підприємство не має можливості поповнювати запаси вугілля. У двох вуглепідготовчих цехах АКХЗ залишилося близько 50 тисяч тонн сировини, якої за мінімальної витрати заводу вистачить на 5 діб роботи.

У повідомленні наголошується, що зниження обсягу виробництва призводить до браку коксового газу, який необхідний для підтримки коксових батарей у працездатному стані. Газ використовується для нагрівання водогрійних котлів заводської ТЕЦ, яка подає гарячу воду і опалення у 35-тисячну Авдіївку.

«У черговий раз чийсь злий умисел поставив Авдіївський коксохім на межу зупинки. Підприємство гостро потребує сировини. Більше 70 вагонів зупинилися на під'їзді до заводу», - наголосив генеральний директор АКХЗ Муса Магомедов, якого цитує прес-служба.

Водночас повідомляється, що фахівці «Укрзалізниці» спільно із працівниками АКХЗ роблять усе можливе для якнайшвидшого відновлення пошкодженого залізничного полотна і відновлення постачань сировини.

Як повідомляв УНІАН, на сході України тривають воєнні дії. Незважаючи на оголошення режиму припинення вогню, бойовики спільно із солдатами російської армії продовжують обстрілювати позиції українських військових.

Починаючи від серпня, АКХЗ працює з часовими перебоями, які пов'язані з пошкодженням ліній електропередач та обстрілами підприємства.

Довідка УНІАН. Авдіївський коксохімічний завод - найбільше у Європі високотехнологічне коксохімічне підприємство. На заводі випускається близько 30 видів продукції, основним із яких є кокс для металургії.

АКХЗ входить у групу "Метінвест" Ріната Ахметова та Вадима Новинського.