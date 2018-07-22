США в 2017 році стали лідером із закупівель стрілецької зброї в України
09:50, 22 липня 2018Промисловість
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США імпортували з України у 2017 році 790 переносних протитанкових рушниць і гранатометів.
США залишаються лідером по закупівлях стрілецької зброї в Україні третій рік поспіль / фото УНІАН
Найбільшу кількість стрілецької зброї в 2017 році Україна експортувала до США.
Такі дані були оприлюднені на сайті Державної служби експортного контролю України.
Згідно зі статистикою, за минулий рік Україна відправила в США 15 040 автоматів і пістолетів-кулеметів, Узбекистан закупив 2 тисячі одиниць стрілецької зброї, Монголія – 10, Йорданія – 1.
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Також повідомляється, що США з України у 2017 році імпортували 790 переносних протитанкових рушниць і гранатометів, а Таїланд закупив 16 українських БМ "Оплот".
Раніше повідомлялося, що Україна налагодила виробництво реактивних піхотних вогнеметів.
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