Китай почав антидемпінгове розслідування щодо імпорту сталі з ЄС та Південної Кореї

Повністю перевірку сталеві виробів з Євросоюзу, Південній Кореї, Індонезії та Японії буде завершено до 23 липня 2019 року.

Влада Китаю почала проведення антидемпінгового розслідування щодо заготовок, гарячекатаних листів і рулонів з нержавіючої сталі, що імпортуються до країни з Євросоюзу, Республіки Корея, а також Індонезії та Японії.

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Про це повідомляє ТАСС з посиланням на заяву міністерства комерції КНР.

Як наголошується в заяві, опублікованій на офіційному сайті відомства, повністю перевірку відповідних виробів із зазначеного переліку країн буде завершено до 23 липня 2019 року, проте в окремих випадках вона може тривати до 23 січня 2020 року.

"Розслідування ініційовано у зв'язку із заявкою, офіційно надійшла 22 червня від компанії Taigang, що займається виробництвом продукції з нержавіючої сталі в провінції Шаньсі (Північний Китай) та представляє інтереси всієї відповідної галузі Китаю, - наголошується в заяві, опублікованій на сайті відомства. - Згідно з результатами попередньої перевірки, проведеної мінкомерції, на компанію-заявника і підтримують її вимоги підприємства в 2014-2017 роках припадало понад 50% аналогічної продукції, виробленої на китайському ринку".

У документі підкреслюється, що для антидемпінгового розслідування "надано все необхідне, у тому числі докази [для обґрунтування заявки]" у відповідності з нормами законодавства КНР.