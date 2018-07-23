Гройсман оцінив обсяг контрабанди лісу в 6-8 мільярдів на рік

За словами прем'єра, «треба зупинити це варварське знищення українських лісів, коли під виглядом паливної деревини вивозять діловий, прекрасний ліс».

Уряд до середині вересня підготує звіт про проведену роботу щодо боротьби з контрабандою лісу, обсяги якої сягають 6-8 млрд грн на рік.

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Про це повідомляється на урядовому порталі з посиланням на заяву прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана під час урядової наради за участю керівників Державної фіскальної служби, Національної поліції, Державної аудиторської служби і «Укрзалізниці».

«Треба зупинити це варварське знищення українських лісів, коли під виглядом паливної деревини вивозять діловий, прекрасний ліс. Важливо провести аудит всіх лісогосподарств, об’єднаними зусиллями ДФС, Нацполіції, Держаудитслужби, щоб ми знали, скільки вирубано лісу, скільки експортовано, скільки втратила держава, але найголовніше, скільки ми втратили лісу, щоб ми могли відновлювати українські ліси. Це зараз найважливіше. Робота має бути скоординованою та публічною», - сказав глава уряду.

Він зазначив, що важливою в цій роботі є роль «Укрзалізниці», яка має фіксувати перевезення лісу і документацію, передавати фотоматеріали Госаудітслужбе, ГФС, Нацполіціі.

«Так ми зможемо прослідкувати весь ланцюг змови. Ця справа буде дуже голосною і ми хочемо передати її до Антикорупційного суду», - сказав Гройсман.

За словами прем'єр-міністра, незабаром з'явиться алгоритм дій з урахуванням повноважень всіх органів, а також буде створено робочу групу.

«Мені потрібен результат, прізвища, аналітика по фірмах, хто їх засновував. На середину вересня готуємо публічний звіт щодо проведеної роботи в персоналіях. Налаштовуйтесь на серйозну роботу. Товарна контрабанда зупинена на даний момент. Цю роботу будемо тільки посилювати. Давайте разом наводити порядок», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, уряд 18 липня доручив Державній аудиторській службі, Державній фіскальної службі, Національній поліції, Державному агентству з питань геодезії, картографії та кадастру України провести перевірки господарської діяльності лісогосподарств України щодо контрабанди з нашої країни лісу-кругляка.

Згідно з доповіддю британської неурядової організації Earthsight, яка вивчає проблеми незаконної вирубки лісів в усьому світі, Україна посідає перше місце з експорту контрабандної деревини до країн Європейського Союзу, обганяючи країни Африки і Латинської Америки. У доповіді наголошується, що під час дії мораторію на вирубку лісу, в обхід не тільки національного законодавства, а й регламентів і сертифікацій ЄС, український ліс вирубають і вивозять такими темпами, що за чотири роки його експорт до країн ЄС зріс на 75%, перевищивши позначку в мільярд євро у 2017 році.