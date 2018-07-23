Мінфін опублікував список "найбільш ризикових" держпідприємств

До списку підприємств з найбільшими фіскальними ризиками потрапили НАК "Нафтогаз України" та "Укрзалізниця".

Міністерство фінансів України оприлюднило перелік з 25 держпідприємств, з якими можуть бути пов'язані найбільші фіскальні ризики.

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Відповідний перелік опубліковано на сайті міністерства.

В нього зокрема увійшли НАК "Нафтогаз України", "Укрзалізниця" і "Енергоринок", що знаходяться під управлінням Кабінету міністрів.

Крім того, у список увійшли "Державна продовольчо-зернова компанія" (ДПЗКУ), "Енергоатом", "Укренерго", "Укргідроенерго", "Регіональні електричні мережі" і вісім вугільних підприємств - "Лисичанськвугілля", "Селидіввугілля", "Львіввугілля", "Мироноградуголь", "Первомайськвугілля", "Шахтоуправління Південно-донбаське №1", "Торецкуголь", "Шахта ім. Сургая", також "Укрпошта", НСК "Олімпійський", Державне агентство з управління зоною відчуження, "Укркосмос", Південний машинобудівний завод імені Макарова, "Автомобільні дороги України", "Укртрансгаз", "Науково-виробничий комплекс газотурбобудування "Зоря" - "Машпроект", ДП "Антонов".

Як повідомляв УНІАН, у січні Кабінет міністрів України затвердив методику оцінки фіскальних ризиків, пов'язаних з діяльністю суб'єктів господарювання державного сектору економіки. Документом передбачається, зокрема, визначення переліку цих фіскальних ризиків, джерела інформації для аналізу цих ризиків, а також методологічні засади проведення оцінки фіскальних ризиків. На думку чиновників, це дозволить не тільки здійснити оцінку ризиків, а також підготувати заходи щодо мінімізації їх впливу на показники державного бюджету України.