Зростання промвиробництва в Україні сповільнилося до 2,2%

Порівняно з попереднім місяцем промвиробництво в червні зросло на 0,2%.

Зростання промислового виробництва в Україні в червні 2018 року в річному вираженні - порівняно з червнем 2017 року - без урахування коригування на ефект календарних днів уповільнилось до 2,2% із 2,5% в аналогічному вимірі місяцем раніше.

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Як свідчать дані на сайті Державної служби статистики України, з урахуванням коригування на ефект календарних днів зростання промвиробництва в червні в річному вираженні уповільнилось до 2,5% із 2,9%.

Порівняно з попереднім місяцем - травнем 2018 року - промвиробництво в червні зросло на 0,2% без урахування й з урахуванням коригування.

За інформацією Держстату, найбільше зростання промвиробництва в червні в річному вираженні зафіксовано в хімічній промисловості (30,3%), найбільше падіння - у виробництві електрообладнання (6,5%).

Держстат нагадав, що дані наводяться без урахування окупованих територій Автономної Республіки Крим, Донецької та Луганської областей.

Як повідомляв УНІАН, зростання промислового виробництва в Україні в травні 2018 року в річному вираженні - порівняно з травнем 2017 року - без урахування коригування на ефект календарних днів уповільнилось до 2,5% із 3% в аналогічному вимірі місяцем раніше.

У 2017 році в Україні зафіксовано спад промвиробництва на 0,1% після зростання на 2,8% у 2016 році.