У Росії китайські компанії двічі за тиждень підняли ціни на автомобілі

У Росії вартість автомобілів китайських автовиробників Changan і Great Wall зросла в середньому на 10%. Дилери Lifan погрожують підняти цінники ще на 30%, Chery в залежності від курсу підвищить ціни на 10-15%, Brilliance і Geely взяли паузу до кінця року, пишуть "Известия".

На думку експертів, ті виробники з Піднебесної, у яких є ресурси для стримування цін, мають шанси на збільшення ринкової частки в Росії, яка зараз становить близько 3%.

Читайте такожУ МЗС РФ визнають, що США навряд чи скоро знімуть санкції проти РосіїЯк повідомили «Известиям» офіційні дилери марок Great Wall і Changan, ціни на ці автомобілі в грудні піднялися у середньому на 60 тис. рублів, тобто на 7-15%. Ці марки відносяться до доступної категорії (автомобілі стоять 500-900 тис. рублів), як і більшість китайських автомобілів. За словами співрозмовників, офіційні дилери марок Great Wall і Changan уточнили, що з початку грудня це вже друге підвищення цін і кожен раз на 30 тис. рублів.

В автосалонах «Іріто» відзначили, що менш популярні автомобілі марки Great Wall подорожчали не так сильно.

Компанія Chery в листопаді вже підвищила ціни і тепер орієнтується на інфляцію. "Ми вже збільшили цінники на 5%, і тепер все залежить від того, як поведе себе курс рубля. Не виключено, що все залишиться на нинішньому рівні. Але якщо курс рубля буде зростати, то ми змушені будемо піднімати ціну ще в діапазоні від 10% до 15%", - розповіли в прес-службі Chery.