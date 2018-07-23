Держгеонадр продовжило ліцензії для найбільшої газовидобувної компанії України на 20 років

В Держгеонадр впевнені, що продовження такої кількості ліцензій допоможе "Укргазвидобування" виконати Концепцію розвитку газодобувної галузі до 2020 року.

Державна служба геології і надр (Держгеонадр) продовжила 39 спеціальних дозволів на користування надрами найбільшій державній компанії «Укргазвидобування» на 20 років.

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Про це повідомляється на сайті Держгеонадр.

"За рекомендацією Комісії з питань надрокористування Держгеонадр продовжили дію 39 спецдозволів», - сказав тимчасово виконуючий обов'язки голови Держгеонадр Олег Кирилюк.

Він висловив надію на те, що пролонгація такої кількості ліцензій допоможе "Укргазвидобуванню" виконати Концепцію розвитку газодобувної галузі України до 2020 року.

Як повідомляв УНІАН, раніше «Укргазвидобування» зупинила видобуток на родовищі в Харківській області через затримки з видачею ліцензії.

Довідка УНІАН. «Укргазвидобування» – найбільша газовидобувна компанія України. До складу компанії входять 4 газопромислових управління «Шебелинкагазвидобування», «Полтавагазвидобування», «Харківгазвидобування» і «Львівгазвидобування». 100% акцій компанії належать НАК «Нафтогаз України».

За підсумками 2017 року «Укргазвидобування» збільшила видобуток газу на 4,8% - до 15,25 млрд куб. м. В 2018 році компанія планує видобути 16-16,5 млрд куб. м.

Концепція розвитку газодобувної галузі України до 2020 року передбачає збільшення видобутку всіх компаній до рівня 27,6 млрд куб. м газу в рік до 2020 року, з них 20,1 повинна видобути держкомпанія "Укргазвидобування".