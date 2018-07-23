Майже всі водоканали країни закуповували рідкий хлор у посередників у рази дорожче - голова правління «Дніпроазоту»

При відпускній ціні в 10,4 тис. грн водоканали закуповували хлор за ціною, яка коливалась у межах від 12 до 66 тис. грн.

Практично всі водоканали України закуповували рідкий хлор для знезараження води у посередників, а не безпосередньо у виробника, компанії «Дніпроазот», за ціною від 12 до 66 тис. грн, тоді як відпускна ціна підприємства становила 10,4 тис. грн.

Про це в інтерв'ю УНІАН сказав голова правління АТ «Дніпроазот» Сергій Сидоров.

«Уявіть собі, «Дніпроазот» продавав хлор за ціною 10400 гривень, а до водоканалів цей хлор доходив, якщо подивитись систему закупівель «Прозорро», за ціною від 12 тисяч і до 66 тисяч. Таким чином, твердження, що якщо ми піднімемо ціну, то це автоматично позначиться на ціні кубометра води для споживача, в корені невірне», - сказав він.

Сидоров додав, що на підприємстві діє прямий договір лише з одним водоканалом на закупівлю хлору, а всі інші працюють через посередників.

За його словами, «Дніпроазот» хоче виключити посередників, тому закликає водоканали працювати безпосередньо з компанією.

Сидоров підкреслив, що в 2018 році «Дніпроазот» придбав нове обладнання на 130 млн грн, навесні було проведено капітальний ремонт із залученням зарубіжних фахівців, тому влітку підприємство було готове активно працювати, однак різке зростання ціни на газ зробило виробництво економічно невигідним. За розрахунками, втрати мали становити 108 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, «Дніпроазот» після завершення ремонту заявив, що з 15 червня зупиняє роботу на невизначений строк через високі ціни на газ для промисловості.

У зв'язку з тим, що «Дніпроазот» є єдиним у країні виробником рідкого хлору, що застосовується на водоканалах для знезараження води, ситуація з водопостачанням в Україні стала критичною.

На даний момент практично всі підприємства хімічної галузі зазнають величезних збитків через високі ціни на газ: уже давно простоює Одеський припортовий завод, а «Черкасиазот» працює на імпортному аміаку.

Довідка УНІАН. АТ «Дніпроазот» (м. Кам'янське, Дніпропетровська обл.) входить до п'ятірки найбільших хімічних підприємств України. Спеціалізується на випуску аміаку та карбаміду, а продукти хлорної групи становлять приблизно 10% від загального обсягу виробництва.

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