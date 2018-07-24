Гройсману повідомили про нездатність СхідГзк та Сумихімпрому забезпечити металургів сірчаною кислотою

На поточний момент дефіцит сірчаної кислоти на внутрішньому ринку оцінюється в 98 тисяч тонн.

Східний гірничо-збагачувальний комбінат (р. Жовті Води, Дніпропетровська обл.) та об'єднання "Сумихімпром" не здатні задовольнити реальні потреби підприємств гірничо-металургійного комплексу України у сірчаній кислоті.

Про це йдеться в листі голови Державної регуляторної служби України Ксенії Ляпіної, адресованому прем'єр-міністру Володимиру Гройсману та першому віце-прем'єру Степану Кубіву, повідомляє Мінпром.

У документі наголошується, що на даний момент дефіцит сірчаної кислоти на внутрішньому ринку оцінюється в 98 тис. т. При цьому єдиною причиною, по якій підприємства ГМК змушені імпортувати сірчану кислоту, є нездатність СхідГзк та "Сумихімпрому" забезпечити заявки вітчизняних споживачів.

Як приклад наводиться ситуація з СхідГзк, який влітку 2017 р. на 2 місяці зупинив виробництво сірчаної кислоти без пояснення причин. Це змусило українських споживачів купувати даний реагент, яка використовується у коксохімічному виробництві, у зарубіжних підприємств.

Ляпіна у своєму листі за підсумками засідання моніторингової групи при державна реєстраційна служба також зазначає, що "Сумихімпром" і СхідГзк, які раніше звернулися до міністерства економічного розвитку і торгівлі з проханням про обмеження імпорту сірчаної кислоти – вони не є власниками своєї продукції, оскільки працюють за давальницькою схемою.

У зв'язку з цим державна реєстраційна служба має намір продовжувати моніторинг ситуації на ринку сірчаної кислоти в Україні. Зокрема, планується з'ясувати кількість сертифікованих цистерн для перевезення сірчаної кислоти залізничним транспортом.

При цьому на засіданні моніторингової групи представники підприємств підкреслили, що готові купувати сірчану кислоту у СхідГзк і "Сумихімпрому" за будь-якою ціною, оскільки вона не є вагомим чинником у масштабах всього металургійного виробництва.

"Принциповим питанням є гарантованість поставок сірчаної кислоти, оскільки її відсутність потягне за собою зупинку не тільки коксохімічних підприємств, але і металургійних, що спричинить колосальні збитки в масштабах країни", - йдеться у листі глави ДРСУ, адресованому прем'єру Гройсману та першому віце-прем'єру Кубіву.

Зазначимо, що 4 липня міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі при Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України ввела квоти на безмитний імпорт сірчаної кислоти. Рішення прийнято на звернення СхідГзк та "Сумихімпром".

Раніше керівники крупних коксохімічних і металургійних підприємств, а також галузевих асоціацій неодноразово попереджали про необґрунтованість квотування імпорту сірчаної кислоти і про збитки для національної економіки від даних лобістських заходів.