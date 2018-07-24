Порошенко запропонував зміни до ветованого закону щодо криміналізації контрабанди лісу

Президент запропонував виключити пункт про заборону вивозу паливної деревини з закону про запобігання контрабанді лісоматеріалів.

Президент Петро Порошенко запропонував парламенту виключити пункт про тимчасову заборону вивезення паливної деревини з ветованого ним закону, спрямованого на збереження українських лісів і запобігання контрабанді необроблених лісоматеріалів.

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Про це сказано в повідомленні, розміщеному на сайті Верховної ради.

«Пропоную пункт 2 розділу II Закону України« Про внесення змін до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо збереження українських лісів і запобігання неналежному переміщенню необроблених лісоматеріалів» виключити, встановивши захисні заходи, спрямовані на збереження українських лісів, застосування яких відповідатиме міжнародним зобов'язанням України», - запропонував Порошенко.

За його словами, запровадження такої заборони не відповідає міжнародним зобов'язанням України, взятим за Протоколом про вступ України до Світової організації торгівлі.

«Відповідно до статті XI Генеральної угоди з тарифів і торгівлі 1994 року, жодні заборони чи обмеження, крім мита, податків чи інших зборів, або у формі квот, імпортних або експортних ліцензій, або інших заходів не повинні встановлюватися або застосовуватися будь-якою стороною щодо імпорту будь-якого товару, який походить з території будь-якої іншої сторони, або щодо експорту, або продажу на експорт будь-якого товару, призначеного для ввезення на територію будь-якої іншої сторони», - зазначив президент у своїй пропозиції.

Також він підкреслив, що така заборона не узгоджується із зобов'язаннями України щодо Угоди про асоціацію з Європейським Союзом і Європейським співтовариством з атомної енергії, а також їх державами-членами.

«Згідно зі статтею 35 названої Угоди жодна сторона не повинна запроваджувати або зберігати синними будь-які заборони чи обмеження, або заходи еквівалентної дії щодо імпорту будь-якого товару іншої сторони, або експорту, або продажу для експорту будь-якого товару, призначеного для території іншої сторони, за винятком випадків, передбачених у цій угоді, або відповідно до статті XI ГАТТ 1994 та її приміток щодо тлумачення», - написав Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, 3 липня Верховна Рада України у другому читанні ухвалила законопроект, спрямований на збереження українських лісів і запобігання контрабанді необроблених лісоматеріалів.

Законом у Кримінальному кодексі України встановлюється, що переміщення через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю лісоматеріалів або пиломатеріалів цінних та рідкісних порід дерев, а також лісоматеріалів, заборонених до вивезення за межі митної території України, карається позбавленням волі на строк від 3 до 5 років.

Та сама дія, вчинена особою, яка раніше скоїла один із злочинів, передбачених статтями 201, 201-1, 246 цього Кодексу, або за попередньою змовою групою осіб, або службовою особою з використанням влади або службового становища, або у великому розмірі, - карається позбавленням волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років і з конфіскацією майна.

Однак Петро Порошенко наклав вето на цей закон.