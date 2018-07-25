США не вимагатимуть від бурильників компенсацію за екологічний збиток

До сьогоднішнього дня США вимагали від компаній надавати компенсацію.

Адміністрація президента США Дональда Трампа більше не вимагатиме від бурильників нафтових свердловин, гірничодобувних компаній та інших галузевих підприємств компенсацію за заподіяну шкоду федеральним землям в рамках схвалених проектів у спробі прискорити процес розробки ділянок.

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Про це міністерство внутрішніх справ США повідомило Бюро з управління землями, передає Рейтер.

"Бюро не повинно вимагати компенсацію з користувачів державних земель", – йдеться в посланні.

Представник міністерства внутрішніх справ підтвердила зміни в політиці і додала, що з 2008 року промисловці виплатили $152 мільйони в якості компенсації самому Бюро з управління землями і третім особам.

Під компенсацією розуміється будь-яка діяльність або виплата для території, яка компенсує шкоду, заподіяну іншій ділянці, де ведуться роботи за проектом.

Наприклад, видобувна компанія могла оплатити створення заповідних зон в обмін на розширення операцій на інших федеральних землях.

До сьогоднішнього дня США вимагали від компаній надавати компенсацію.

Бюро з управління землями повідомило, що продовжить розглядати добровільні пропозиції компенсації і не дозволятиме проведення робіт, які завдадуть непотрібної шкоди.

Захисники довкілля засудили ініціативу адміністрації президента.

“Це страшне рішення міністра (внутрішніх справ) Зіньці і адміністрації Трампа, націлене на те, щоб поставити інтереси корпорацій вище за нашу природну спадщину. Це різко суперечить цінностям всіх американців, які підтримують здорове навколишнє середовище та збереження дикої природи", – сказав начальник відділу із взаємодії з органами державної влади в Центрі біологічного різноманіття Бретт Хартл.