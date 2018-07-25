США не вимагатимуть від бурильників компенсацію за екологічний збиток

11:00, 25 липня 2018
Промисловість
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Ілюстрація REUTERS

Адміністрація президента США Дональда Трампа більше не вимагатиме від бурильників нафтових свердловин, гірничодобувних компаній та інших галузевих підприємств компенсацію за заподіяну шкоду федеральним землям в рамках схвалених проектів у спробі прискорити процес розробки ділянок.

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Про це міністерство внутрішніх справ США повідомило Бюро з управління землями, передає Рейтер.

"Бюро не повинно вимагати компенсацію з користувачів державних земель", – йдеться в посланні.

Представник міністерства внутрішніх справ підтвердила зміни в політиці і додала, що з 2008 року промисловці виплатили $152 мільйони в якості компенсації самому Бюро з управління землями і третім особам.

Під компенсацією розуміється будь-яка діяльність або виплата для території, яка компенсує шкоду, заподіяну іншій ділянці, де ведуться роботи за проектом.

Наприклад, видобувна компанія могла оплатити створення заповідних зон в обмін на розширення операцій на інших федеральних землях.

До сьогоднішнього дня США вимагали від компаній надавати компенсацію.

Бюро з управління землями повідомило, що продовжить розглядати добровільні пропозиції компенсації і не дозволятиме проведення робіт, які завдадуть непотрібної шкоди.

Захисники довкілля засудили ініціативу адміністрації президента.

“Це страшне рішення міністра (внутрішніх справ) Зіньці і адміністрації Трампа, націлене на те, щоб поставити інтереси корпорацій вище за нашу природну спадщину. Це різко суперечить цінностям всіх американців, які підтримують здорове навколишнє середовище та збереження дикої природи", – сказав начальник відділу із взаємодії з органами державної влади в Центрі біологічного різноманіття Бретт Хартл.

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Теги: #США#екологія#видобуток нафти