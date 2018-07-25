Схема, що пережила Януковича: Швейцарія передала Україні документи про розкрадання в "Укртрансаміаку"

Йдеться про банківський рахунок в одному зі швейцарських банків, підконтрольний колишньому голові "Укртрансаміаку", соратнику екс-президента Януковича, Віктору Бондику.

Федеральне відомство юстиції Швейцарії наприкінці червня передало Генеральній прокуратурі України документи, які стосуються справи про розкрадання коштів "Укртрансаміаку".

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Про це відомство повідомило, відповідаючи на запит DW.

Йдеться про банківський рахунок в одному зі швейцарських банків, підконтрольний колишньому голові "Укртрансаміаку", соратнику екс-президента Януковича, Віктору Бондику.

Швейцарські правоохоронці підозрюють, що кошти, виведені Бондиком з України, можуть бути вкраденими у держпідприємства.

За даними із судового реєстру Швейцарії, на рахунку, підконтрольному Віктору Бондику, заарештовано 7 мільйонів євро і 21 мільйон доларів США.

Українські правоохоронці зможуть повернути ці кошти державі, якщо доведуть незаконне походження грошей.

Передача документів Швейцарією в рамках міжнародної правової допомоги стала можливою після рішення Федерального суду - найвищої судової інстанції країни. Бондик і його швейцарські адвокати роками опиралися передачі доказів українській стороні. Вони заявляють, що гроші мають законне походження.

Віктор Бондик - один з найближчих соратників екс-президента Віктора Януковича. 2007 року, коли Віктор Янукович був прем'єр-міністром, Віктора Бондика поставили на чолі стратегічного підприємства з багатомільярдним оборотом.

Паралельно з роботою на чолі "Укртрансаміаку" Бондик розвивав свою бізнес-імперію. Бондик вкладав кошти у різних сферах - від промисловості до будівництва. Активи оформлювалися через британську компанію Nova Astrum Limited на підконтрольний Бондику офшор Richmond Investments Limited.

За роки, поки Бондик був головою "Укртрансаміаку", портфель його інвестицій, згідно зі звітністю у британському реєстрі компаній, зріс більш ніж у десять разів.

Однак крім фірм, в яких простежується юридичний зв'язок з Віктором Бондиком, є ще десятки неформально пов'язаних з ним компаній, які використовувалися для "схем" незаконного збагачення, підозрюють правоохоронці.

Зокрема, у кримінальних справах, зміст яких частково доступний у судовому реєстрі, йдеться про мільйонні трати бюджетних грошей на встановлення автоматичної системи газового пожежогасіння насосних станцій аміакопроводу "Тольятті ‐ Одеса", яку зрештою, за даними слідства, так і не було встановлено.

Крім того, Бондика підозрюють у розтраті коштів на послуги підставних фірм з діагностики аміакопроводу, яка ніколи не проводилася. Зі справ також випливає, що до ремонту аміакопроводу за завищеними цінами залучалися підприємства, які перебували у власності Віктора Бондика.

Як з'ясувала DW, кримінальну справу за фактом розтрати коштів "Укртрансаміаку" Генеральною прокуратурою України було відкрито ще у грудні 2013 року. Спершу йшлося лише про "верхівку айсберга" - розтрату 6,5 мільйонів гривень за обладнання на модернізацію аміакопроводу, яке так і не і було встановлене.

Протягом 2014 року до справи додалися нові масштабні епізоди за підозрою у розкраданні і виведенні на офшорні фірми десятків мільйонів гривень.

Загалом у кримінальній справі за підозрою у розкраданні майна "Укртрансаміаку" вже 12 епізодів, загальна сума збитків за якою перевищує 700 мільйонів гривень.

І все ж, розслідування не заважали Віктору Бондику залишатися у кріслі - навіть після втечі його імовірного "патрона" Віктора Януковича.

У грудні 2014 року Віктор Бондик відкрив від імені підконтрольної йому нідерландської компанії Spes Asset Management B.V. рахунок у швейцарському банку Bank Vontobel AG, на який з Нідерландів почали надходити мільйонні перекази.

Тим часом в Україні про масштабні зловживання з боку керівника "Укртрансаміаку" на всю країну заявив колишній міністр економіки Айварас Абромавичус.

Ситуація з "Укртрансаміаком" була одним з наріжних каменів у конфлікті Абромавичуса з народним депутатом Ігорем Кононенком, якого українські ЗМІ називають "сірим кардиналом" з найближчого оточення президента Петра Порошенка. Зокрема, за твердженням Абромавичуса, Кононенко лобіював призначення певної людини на посаду виконувача обовязків керівника "Укртрансаміаку". Згодом цей епізод став предметом розгляду у суді, де Кононенко захищався від звинувачень у тиску на Абромавичуса.

Поки Кононенко і Абромавичус судилися у Києві через сумнівне лобіювання на посаду в "Укртрансаміаку", швейцарська служба фінансового моніторингу у липні 2016 року передала прокуратурі у Цюриху повідомлення про підозру у відмиванні коштів, імовірно, виведених з цього підприємства Віктором Бондіком. Йдеться про кошти, що надійшли до Швейцарії через Нідерланди, на рахунки підконтрольної Бондику Spes Asset Management B.V.

Місяцем пізніше швейцарська прокуратура розпорядилася заарештувати 7 мільйонів євро і 21 мільйон доларів. За інформацією у документах з судового реєстру Швейцарії, правоохоронці підозрюють, що йдеться саме про кошти, вкрадені в "Укртрансаміаку". Правоохоронці у Цюріху вказують на те, що підозрюваний вивів гроші в Швейцарію, користавшись моментом, коли слідство проти нього в Україні було призупинене.

Де перебуває на даний момент Віктор Бондик так само невідомо. У базі розшуку МВС його прізвища немає. Водночас, у вересні 2017 року у справі про масштабні розкрадання в "Укртрансаміаку" після майже чотирьох років слідства відбулося перше затримання: під варту взяли виконувача обов’язків директора ДП "Укрхімтрансаміак" Ігоря Трегубенка, колишнього заступника Бондика. Однак затримання відбулося не за ордером Генпрокуратури, а за ордером Національного антикорупційного бюро, яке паралельно з ГПУ взялося за розслідування цієї справи у лютому 2016 року - невдовзі після викривальних заяв міністра економіки Айвараса Абромавичуса. Затриманий НАБУ екс-заступник Бондика виконував обов'язки голови "Укртрансаміака" попри те, що ще 2016 року незалежна конкурсна комісія обрала на цю посаду іншого кандидата.