Промисловці констатували, що ситуація з перевезеннями на "Укрзалізниці" залишається критичною

В кінці минулого місяця проблеми з нестачею тягового рухомого складу "Укрзалізниці" призвели до масових простоїв вантажних вагонів. На цей раз знерухомленими виявилися вагони з вугіллям для теплоелектростанцій.

Ситуація з перевезеннями на "Укрзалізниці" залишається критичною, незважаючи на зусилля керівництва держкомпанії.

Про це повідомив Мінпрому президент об'єднання підприємств "Укрметалургпром" Олександр Каленков після засідання, присвяченого тарифній політиці "УЗ", яке пройшло під головуванням гендиректора "УЗ" Євгена Кравцова.

Він зазначив, що проблемна ситуація на "Укрзалізниці" викликана рядом об'єктивних причин, серед яких дефіцит тяги, зміна вантажопотоків після початку блокади непідконтрольних територій, переорієнтація виробників на інші ринки, вузькі місця в інфраструктурі, а також нещодавній страйк на залізниці.

"Ми бачимо, що "Укрзалізниця" намагається впоратися з накопиченими проблемами, але ситуація залишається складною. Тому особливо важливо, що ми зараз об'єднуємо зусилля, що створена нормальна платформа для обговорення як операційних, так і стратегічних проблем "Укрзалізниці". Тут важливі прозорість і відкритий діалог, і в рамках цього діалогу ми, наприклад, відкрито озвучуємо наше категоричну незгоду у зв'язку з останніми ініціативами "Укрзалізниці" з тарифної політики, зокрема з уніфікацією тарифів на порожні вагони", – зазначив президент "Укрметаллургпрома".

За оцінками вантажоперевізників, уніфікація тарифів на порожні вагони призведе до збільшення їх витрат на 5 млрд грн. у рік, зазначив Каленков. При цьому він нагадав, що в кінці минулого року відбулось пряме підвищення тарифів на 15%, яке збільшило витрати вантажоперевізників на 6,5 млрд грн., лібералізація вагонної складової в лютому 2018 року – ще на 6,5 млрд грн. Загальні витрати вантажоперевізників за останні 8 місяців зросли на рекордні 30-35%. Таке зростання логістичних витрат не витримає жодна економіка світу. На цьому тлі приймати рішення про уніфікацію тарифів на порожні вагони, які додадуть ще 10% до витрат вантажоперевізників, зупинить економічне зростання нашої країни.

Як повідомлялося, починаючи з червня ситуація з вантажоперевезеннями на "Укрзалізниці" погіршилася. Зокрема, кількість поїздів у напрямку Маріуполя по лінії Комиш-Зоря – Волноваха знизилася з 21,3 пари поїздів у березні до 19,3 пари в червні. При цьому знизилася і кількість вагонів у кожному складі в середньому на 7 одиниць. Основною причиною неповного комплектування складів ЗМІ називали незадовільний стан тепловозів депо Волноваха і Пологи. В результаті Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча в червні був змушений знизити обсяги виробництва чавуну на 25 тис. тонн.

В кінці минулого місяця проблеми з нестачею тягового рухомого складу "Укрзалізниці" призвели до масових простоїв вантажних вагонів. На цей раз знерухомленими виявилися вагони з вугіллям на адресу теплоелектростанцій. Причому найбільш критична ситуація з рухомим складом склалася на Львівській залізниці, де з 44 електровозів працювали не більше 27-28 машин. Також залізниці щодня не вистачало 18-24 магістральних тепловозів.

Зазначимо також, що представники "Укрзалізниці", гірничо-металургійного та енергетичного комплексів створили постійно діючу оперативну групу, яка буде займатися питанням підвищення ефективності роботи залізниці.