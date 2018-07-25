Легендарний президент Fiat помер незабаром після того, як залишив посаду

Кілька років тому під керівництвом Серджіо Маркьонне компанія, яка перебувала в передбанкрутному стані, пройшла шлях до виходу на Нью-Йоркську фондову біржу.

У Швейцарії у віці 66 років помер президент концерну Fiat Chrysler Серджіо Маркьонне. Минулого тижня він залишив посаду гендиректора компанії через ускладнення після операції.

Як передає Бі-бі-сі, Маркьонне планував відійти від керівництва компанією у 2019 році, але через проблеми зі здоров'ям його в екстреному порядку змінив на посаді Майк Менлі, який до того керував маркою Jeep.

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Маркьонне очолив Fiat в 2004 році. Під його керівництвом компанія, яка перебувала в передбанкрутному стані, пройшла шлях до виходу на Нью-Йоркську фондову біржу в 2014 році. До цього моменту вона вже називалася Fiat Chrysler - після того, як Fiat купив американського автовиробника, яка перебувала в стадії банкрутства.

У 2003 році збитки Fiat склали 6 млрд євро. Маркьонне, очоливши компанію, увійшов у партнерство з General Motors. Це призвело до звільнення тисяч співробітників, але також і до появи нових моделей машин і скорочення часу виведення нового автомобіля на ринок з чотирьох років до півтора. В результаті вже в 2005 році Fiat знову стала прибутковою.

У 2009 році адміністрація президента США Барака Обами оголосила, що автовиробник Chrysler перейде під контроль Fiat. Пізніше Маркьонне говорив, що ця угода надала йому "почуття величезної відповідальності".

Під його керівництвом капіталізація Fiat зросла більш ніж у 10 разів завдяки реструктуризації бізнесу і поділу активів. Маркьонне виділив в окрему компанію-виробника спортивних машин Ferrari і вивів її на біржу. В рамках IPO компанію оцінили в 10 млрд доларів, а тепер її вартість - майже 35 млрд доларів - майже стільки ж, скільки і Fiat Chrysler.

Як повідомляв УНІАН, у 2015 році Fiat Chrysler відкликав понад 85 тисяч седанів через проблеми з електронікою.