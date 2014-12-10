Авдіївський коксохім знову почав отримувати сировину для виробництва

Один із найбільших у Європі Авдіївський коксохімічний завод (АКХЗ, Донецька обл.), що входить у гірничо-металургійну групу «Метінвест», 10 грудня почав знову отримувати сировину для виробництва завдяки відновленню залізничної гілки Красноармійськ - Гродівка, що веде до заводу, яка була зруйнована невідомими 6 грудня.

Згідно з повідомленням, на пошкодженій ділянці спільно з фахівцями «Українських залізниць» працювали заводчани і техніка Авдіївського коксохіму. Робітники заново сформували насип, замінили пошкоджені рейки і шпали, виконали ремонт контактних мереж.

Протягом доби на АКХЗ будуть доставлені 45 вагонів із вугіллям різних марок. Ще 80 вагонів із сировиною перебувають у дорозі. Фахівці заводу сповіщають вантажовідправників про відновлення руху на ділянці Красноармійськ - Гродівка, щоб якомога швидше компенсувати відхилення від графіка поставок.

Читайте такожАвдіївський коксохім знову потрапив під обстріл, постраждав співробітник

«Наше підприємство відчуває гостру потребу в сировині. Зараз у двох вуглепідготовчих цехах залишилося близько 40 тис. тонн запасів. Такого обсягу вистачило б менш ніж на 4 доби роботи», - сказав генеральний директор АКХЗ Муса Магомедов, якого цитує прес-служба.

Він також зазначив, що керівництво докладає всіх зусиль для забезпечення стабільної роботи підприємства - отримання вугілля, вивезення готової продукції. Причому Магомедов уточнив, що від поставок продукції АКХЗ залежать Єнакіївський металургійний завод, меткомбінат ім. Ілліча і «Азовсталь».

Раніше повідомлялося, що Авдіївський коксохімічний завод 6 грудня перестав отримувати сировину по останній робочій залізничній гілці Красноармійськ - Гродівка, що веде до заводу, через її підрив групою невідомих осіб 6 грудня.

Читайте такожАвдіївський коксохім знову перебуває на межі зупинки

Як повідомляв УНІАН, на сході України тривають воєнні дії. Незважаючи на оголошення режиму припинення вогню, бойовики спільно із солдатами російської армії продовжують обстрілювати позиції українських військових.

Починаючи від серпня, АКХЗ працює з перебоями, які пов'язані з пошкодженням ліній електропередач і обстрілами підприємства.

АКХЗ за 11 місяців скоротив виробництво коксу на 27,4% порівняно з аналогічним періодом 2013 року - до 2,6 млн тонн.

Довідка УНІАН. Авдіївський коксохімічний завод - найбільше в Європі високотехнологічне коксохімічне підприємство. На заводі випускається близько 30 видів продукції, основним із яких є кокс для металургії.

АКХЗ входить у групу "Метінвест" Ріната Ахметова та Вадима Новинського.