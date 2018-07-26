Запустять нову фазу у відносинах: ЄС і США домовилися про заходи для уникнення торгової війни

Дональд Трамп повідомив, що було вирішено спільно працювати над реформою Світової організації торгівлі.

Сполучені Штати і Євросоюз будуть працювати над обнуленням мит і субсидій щодо промислових товарів, які не належать до автомобілебудування. Ці заходи дозволять уникнути торговельної війни і «запустять нову фазу у відносинах», повідомив президент США Дональд Трамп за підсумками переговорів з головою Єврокомісії Жан-Клодом Юнкером.

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«Ми також будемо працювати над скороченням торгових бар'єрів і розширенням торгівлі у сферах надання послуг, хімічної, фармацевтичної і медичної продукції, а також імпорту зі США соєвих бобів», — сказав Трамп, передає «Коммерант».

Він уточнив, що Євросоюз збирається майже відразу закупити в США «великий обсяг соєвих бобів». Також, за словами президента США, ЄС хоче купувати більше американського зрідженого природного газу. Він зазначив, що це дозволить Європі «диверсифікувати джерела поставок».

Дональд Трамп повідомив, що було вирішено спільно працювати над реформою Світової організації торгівлі. «Ми спільно один з одним і партнерами-однодумцями будемо працювати над реформуванням СОТ і щодо вирішення проблеми нечесних дій», — сказав він.

Голова ЄК Жан-Клод Юнкер після переговорів розповів, що США і ЄС зобов'язалися утримуватися від введення нових мит на час проведення переговорів і домовилися «дати переоцінку» митам на сталь і алюміній. «Мита не захищають національну безпеку, вони тільки підриватимуть економічну безпеку», — підкреслив Юнкер. Питання мит буде обговорюватися в рамках спільної робочої групи ЄС і США.

У спільній заяві наголошується, що досягнуті під час зустрічі торговельні домовленості «відкриють ринки для фермерів і робітників, збільшать інвестиції і призведуть до більшого процвітання як у США, так і в ЄС». «Це також зробить торгівлю більш справедливою», — йдеться в документі, поширеному Єврокомісією.

Директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крістін Лагард підтримала досягнуті домовленості. «Глобальна економічна система може принести користь тільки тоді, коли держави будуть брати конструктивну участь у вирішенні торговельних та інвестиційних спорів, не вдаючись до виключних заходів», — підкреслила вона.

У 2018 році США ввели мита на імпорт сталі та алюмінію з інших країн. ЄС, Росія, КНР і Канада оголосили про відповідні заходи. У червні президент США Дональд Трамп заявив, що 20-відсотковим митом можуть бути обкладені автомобілі з Євросоюзу.