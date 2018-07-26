Українські снаряди для артсистеми "Гіацинт" пройшли черговий етап випробувань (фото, відео)

Стрільби на полігоні в Чернігівській області проводили українські артилеристи, а їх результат оцінювався комісією Ministry of Defense of Ukraine.

Розроблені та вироблені державним концерном «Укроборонпром» 152 мм великокаліберні снаряди для артилерійської системи "Гіацинт" успішно пройшли один із етапів випробувань.

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Про це на своїй сторінці в Facebook написав президент України Петро Порошенко.

Згідно з повідомленням, стрільби на полігоні в Чернігівській області проводили українські артилеристи, а їх результат оцінювався комісією Ministry of Defense of Ukraine.

"Під час стрільб були використані бойові осколково-фугасні снаряди. А для оцінки балістичних характеристик снарядів був задіяний передовий балістичний радар виробництва однієї з країн-членів НАТО", - зазначив Порошенко.

Також він додав, що снаряди будуть використовуватися для стрільби з однієї із найбільш далекобійних артилерійських систем - "Гіацинт", яка має велику точність і дальність стрільби до 30 км.

Як повідомляв УНІАН, у березні поточного року державна акціонерна холдингова компанія «Артем» (Київ), що входить до складу державного концерну «Укроборонпром», успішно провела вогневі випробування артилерійських боєприпасів калібру 152 мм власного виробництва.

Новий осколково-фугасний снаряд розрахований на знищення живої сили, артилерії і вогневих засобів противника, а також – на руйнування фортифікаційних споруд і об'єктів. Він призначений для стрільби з однієї із найбільш далекобійних артилерійських систем – «Гіацинт».