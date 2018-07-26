Гройсман анонсував створення груп для аудиту вирубки лісів

До складу груп увійдуть представники Держаудитслужби, ДФС, податкової міліції, служби захисту економіки МВС, Міноборони та Держгеокадастру.

Кабінет міністрів України створить групи для аналізу стану вирубки лісів у країні.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну постанову було прийнято на засіданні уряду в середу.

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«Будуть спільні аудит-групи, куди увійдуть аудитслужба, ДФС, податкова міліція, служба захисту економіки МВС плюс МінАПК, Геокадастр. Проаналізуємо і зробимо аудит всього, що було вирубано за останній період часу. І подивимося щодо кожного контракту, хто куди що вивозив і під яким виглядом», - сказав прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

За пропозицією міністра оборони Степана Полторака до цих груп також включать представників Міноборони.

«Я хотів би всіх об'єднати, щоб ніхто ні з ким не зміг домовитися на рівні служб. Буде центральна група, яка проводитиме аудит, і будуть групи в регіонах проводити аудит саме лісових господарств», - сказав Гройсман.

За словами прем'єра, для перевірки Держгеокадастр проводитиме аерофотозйомку місцевості або ж будуть залучатися супутникові дані за певний період часу. Після цього обчислюватимуться обсяги вирубаного лісу, а також з'ясовуватиметься його подальша доля - що з нього вироблено і що було експортовано. Після цього планується запросити відповідну інформацію у західних партнерів, щоб звірити отримані дані.

«І весь цей ланцюжок піддаватиметься аудиту», - наголосив Гройсман.

Як повідомляв УНІАН, у квітні 2015 року Верховна Рада прийняла зміни до Закону «Про особливості державного регулювання діяльності суб'єктів підприємницької діяльності, пов'язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів» (щодо мораторію на експорт лісо- та пиломатеріалів у необробленому вигляді). Цим документом запроваджується 10-річний мораторій на вивезення цієї продукції за межі митної території України.

Після запровадження мораторію в ЄС заявили, що заборона експорту суперечить нормам Угоди про асоціацію. Зняття мораторію є обов'язковою умовою отримання Україною третього траншу макрофінансової допомоги ЄС в розмірі 600 млн євро.

23 липня Гройсман заявив, що уряд до середини вересня підготує звіт про проведену роботу щодо боротьби з контрабандою лісу, обсяги якої сягають 6-8 млрд грн на рік.