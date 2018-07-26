Удар по корупції: в Україні запроваджують електронні аукціони на користування надрами

Кабмін ухвалив постанову про відкриття геоінформації і схвалив запуск з 1 вересня пілотного проекту проведення електронних аукціонів на користування надрами.

Кабінет міністрів України ухвалив постанову про відкриття геологічної інформації, а також схвалив запуск з 1 вересня пілотного проекту проведення аукціонів на користування надрами тільки через електронні торги.

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Відповідні постанови було ухвалено на засіданні уряду в четвер.

«Зараз ми приймаємо пакет дуже важливих рішень, які повністю руйнують корупцію в надрокористуванні в Україні. Я розумію, що цей крок буде оцінено в специфічних колах негативно і ми створюємо собі ще більше ворогів, але ми чесно вчиняємо по відношенню до України та українців», - заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

Своєю чергою, тимчасово виконувач обов'язків голови Держгеонадр Олег Кирилюк повідомив, що пропонована система електронних аукціонів має низку переваг перед аукціонами, які проходять в Україні зараз.

«Насамперед, це публічність і відкритість, можливість відстежити всі етапи продажу дозволів, використання електронного майданчика і можливість участі в торгах з будь-якого місця, чесні і відкриті правила, формування справжньої, ринкової ціни, скорочення періоду проведення аукціонів і одне з найголовніших - відсутність контакту з чиновниками», - сказав він.

Кирилюк розповів, що для участі в аукціоні потенційному надрокористувачу необхідно авторизуватися на сайті електронних торгів, зареєструватися за кожним обраним лотом, зробити гарантований внесок, який становить 20% від початкової вартості лота.

«Фактично, за проведенням електронних торгів можна буде спостерігати в будь-якій точці світу за наявності інтернету», - зазначив голова Держгеонадр.

Також він повідомив, що рішенням уряду лібералізується доступ до геоінформації, що передбачає створення держреєстру геологічної інформації, продовження процесу оцифрування вторинної геоінформації, скасування плати за користування геоінформацією, надається право розпоряджатися власною геоінформацією, а також вдосконалюється підрахунок вартості геологічної інформації.

«Відкривши і оцифрувавши геологічну інформацію, ми зможемо надати повну інформацію всім інвесторам про корисні копалини, які є на території України, що дасть змогу залучити мільярдні інвестиції до нашої країни», - зазначив Кирилюк.

Як повідомляв УНІАН, державні та приватні видобувні компанії у 2017 році порівняно з 2016 роком збільшили видобуток газу в Україні на 3,1% - до 20,8 млрд куб. м. За цей же період наша країна скоротила споживання блакитного палива на 4% - до 31,9 млрд куб. м.

Раніше через відсутність аукціонів діяльність Держгеонадр гостро критикувалася з боку гравців ринку.

В середині травня генпрокурор Юрій Луценко заявив, що упродовж останніх чотирьох років Держгеонадр видала близько 700 спецдозволів на користування надрами, з яких тільки 43 - за результатами проведення аукціонів.

Що стосується останніх скандальних випадків видачі дозволів без аукціону на розробку родовищ літію і нафти в Донецькій і Полтавській областях, то Генпрокуратура подала до Окружного адміністративного суду Києва позовні заяви про визнання протиправними та скасування цих наказів Держгеонадр.

За словами Луценка, уряд зобов'язаний забезпечити стовідсотково відкриті конкурсні аукціони на будь-які природні ресурси.