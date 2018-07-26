Гройсман доручив реформувати держшахти у прибуткові підприємства

За словами прем'єра, міністерство постійно занурює українських шахтарів у злидні та імпортує вугілля з-за кордону.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман доручив Міністерству енергетики та вугільної промисловості зробити з державних шахт прибуткові підприємства.

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"Окреме питання - це українське вугілля, яким ми зараз займаємося. Я вважаю, що Мінпаливенерго (Міненерговугілля - УНІАН) має виконати своє домашнє завдання і зробити з державних шахт підприємства", - сказав він під час засідання уряду в четвер.

Прем'єр додав, що Міненерговугілля постійно занурює українських шахтарів у злидні та імпортує вугілля з-за кордону.

Як повідомляв УНІАН, 13 липня Верховна Рада внесла зміни до державного бюджету України на 2018 рік, згідно з яким на дотації державним вугільним шахтам буде додатково виділено 1,4 мільярда гривень з метою підтримки вугільної галузі країни до моменту завершення процесу її реформування.

Кабмін передбачив у державному бюджеті на 2018 рік 1,3 мільярди гривень на виплату зарплати шахтарям державних вугледобувних підприємств. В середині лютого цього року уряд додатково виділив 365 мільйонів гривень на погашення боргів по зарплаті.

В останні місяці шахтарі неодноразово пікетували Верховну Раду з вимогою погасити борги по зарплаті.

Багато державних шахт в Україні перебувають у складному фінансовому стані, оскільки собівартість видобутку вугілля для багатьох з них перевищує його відпускну ціну. Шахти мають великі борги за електроенергію, не в повній мірі фінансуються програми з закупівлі обладнання для забезпечення безпеки робіт та виплати заробітної плати.