На Харківщині запустили нову нафтову свердловину

Це вже третя нова свердловина компанії "Укрнафтобуріння", яку було освоєно цього року.

Приватна компанія "Укрнафтобуріння" (УНБ) ввела в експлуатацію нову свердловину на Сахалінському газоконденсатному родовищі в Харківській області, повідомила прес-служба компанії.

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Згідно з повідомленням, при випробуванні горизонту С-5а отримано комерційний приплив нафти і газу, добовий дебіт нафти становить 85 тонн, природного газу - 17 тисяч кубометрів. Підрядником виступила "Бурова компанія "Регіон".

"Це третя нова свердловина, яку ми ввели в експлуатацію цього року. І це черговий рекорд для УНБ, так і для родовища загалом. В результаті успішного буріння і освоєння свердловини добовий дебіт рідких вуглеводнів на Сахалінському родовищі перевищив позначку 300 тонн", - цитує прес-служба слова голови правління "Укрнафтобуріння" Михайла Бакуненко.

У прес-службі нагадали, що в червні "Укрнафтобуріння" успішно освоїла газоконденсатную свердловину №20 з дебітом в 260 тисяч кубометрів газу і 50 тонн газового конденсату, у березні – газоконденсатную свердловину № 44, дебіт якої склав 100 тисяч кубометрів газу, конденсату – 7 тонн.

Як повідомляв УНІАН, у 2017 році порівняно з 2016 роком компанія "Укрнафтобуріння" збільшила видобуток газу на 51% - до 390 мільйонів кубометрів, а також видобуток нафти і газового конденсату - на 48%, до 43 тисяч тонн. За підсумками 2018 року компанія планує добути 535 мільйонів кубометрів газу.

Довідка УНІАН. "Укрнафтобуріння" – одна з найбільших приватних газовидобувних компаній в Україні. З 2010 року розробляє Сахалінське нафтогазоконденсатне родовище (Краснокутський р-н, Харківська обл.). Основні напрямки діяльності компанії – видобуток природного газу, газового конденсату та нафти. Компанія експлуатує 23 газоконденсатні і нафтогазові свердловини. В межах договорів про спільну діяльність додатково експлуатує 10 газоконденсатних свердловин.